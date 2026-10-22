Netanyahu neagă că Trump ar fi blocat recent un atac israelian asupra Iranului. Ce dezvăluie presa britanică

Benjamin Netanyahu a respins joi informațiile conform cărora Donald Trump s-ar fi opus unui atac israelian asupra Iranului, planificat pentru weekendul 10-11 octombrie. Premierul israelian a refuzat însă să dezvăluie ce a discutat cu președintele american despre Iran, potrivit The Times of Israel.

„Această relatare este incorectă”, a declarat Netanyahu pentru Channel 7, referindu-se la informațiile publicate miercuri de Financial Times.

Publicația britanică a relatat, citând surse familiarizate cu situația, că armata israeliană era pregătită să lanseze o nouă operațiune militară împotriva Iranului, dar Trump s-ar fi opus reluării confruntărilor înaintea alegerilor americane din 3 noiembrie.

La această dată, americanii vor alege toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și aproximativ o treime dintre membrii Senatului, scrutinul urmând să stabilească raportul de forțe din Congresul SUA.

Ce ținte ar fi pregătit Israelul pentru un atac

Potrivit surselor citate de Financial Times, armata israeliană intenționa să lovească obiective ale programului nuclear iranian, sedii și alte obiective ale regimului de la Teheran, precum și infrastructură civilă, printre care centrale electrice.

Atacurile trebuiau să fie mai puternice decât cele lansate de Statele Unite și Israel în februarie.

Una dintre surse a declarat că Israelul pregătise o nouă listă de ținte, care cuprindea obiective de infrastructură civilă neatacate anterior.

O altă persoană familiarizată cu situația a menționat că pregătirile militare ale Israelului ar fi putut fi folosite pentru a exercita presiuni asupra Iranului în negocierile cu Statele Unite privind programul nuclear iranian: „Va exista fie un acord, fie un atac”.

Atacurile ar putea fi reluate după alegerile din SUA și Israel

Președintele american a declarat pe 8 octombrie că Statele Unite nu vor lansa noi atacuri asupra Iranului înaintea alegerilor pentru Congres, precizând că Washingtonul poartă discuții productive cu Teheranul.

În aceeași perioadă, presa israeliană relatase că Netanyahu ar fi încercat să-l convingă pe Trump să reia operațiunile militare împotriva Iranului înaintea alegerilor.

Războiul cu Iranul a provocat creșterea puternică a prețurilor la combustibili în Statele Unite, afectând popularitatea lui Trump și șansele Partidului Republican de a-și păstra majoritatea în Congres. Costul vieții reprezintă una dintre principalele preocupări ale alegătorilor americani.

Israelul se pregătește, la rândul său, pentru alegerile parlamentare din 27 octombrie, în care Netanyahu încearcă să obțină un nou mandat.

Analiștii militari nu exclud reluarea atacurilor asupra Iranului în săptămânile următoare, după încheierea alegerilor din cele două țări.

Iranul amenință Israelul cu represalii

După publicarea informațiilor de către Financial Times, Ebrahim Azizi, președintele Comisiei pentru securitate națională din Parlamentul iranian, a amenințat Israelul cu un răspuns militar în cazul unui nou atac.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul iranian a avertizat că Teheranul este pregătit să răspundă oricărei acțiuni militare israeliene, indiferent de rezultatul alegerilor din Israel.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat, la rândul său, că Iranul este pregătit să caute o soluție diplomatică, dar și să se apere în cazul unei noi confruntări.

Negocierile dintre Statele Unite și Iran sunt blocate de mai multe luni, principala divergență fiind programul nuclear iranian. Washingtonul cere reducerea substanțială a capacității Iranului de îmbogățire a uraniului, în timp ce Teheranul susține că programul său nuclear are exclusiv scopuri pașnice.