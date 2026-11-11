Încă o surpriză de proporții în alegerile din SUA. Un democrat a fost ales senator al statului Mississippi

Scott Colom o va învinge pe senatoarea republicană Cindy Hyde-Smith, într-o surpriză majoră, devenind primul democrat ales de votanții din statul Mississippi în această cameră a legislativului în ultimele peste patru decenii, potrivit estimărilor echipei de analiză electorală a CNN.

De asemenea, Colom, în vârstă de 43 de ani, va deveni, prima persoană de culoare aleasă într-o funcție la nivel statal în Mississippi după foarte mulți ani. Victoria lui Colom, la o diferență foarte mică, scoate în evidență înfrângerea usturătoare a republicanilor în alegerile de săptămâna trecută.

Colom a dus o campanie intensă, încercând să mobilizeze votanții de culoare, care reprezintă aproximativ 35% din electoratul statului. Totodată, el a încercat să formeze o coaliție care să includă și cetățeni albi din Mississippi, proveniți din clasa muncitoare. În campania electorală, statul a fost vizitat de președintele Donald Trump care nu a reușit să încline balanța în favoarea republicanilor.

Victoria surpriză din Mississippi consolidează majoritatea democraților

Victoria surpriză din Mississippi consolidează majoritatea pe care democrații o vor deține în Senat. Conform rezultatelor parțiale, democrații au obținut 55 de mandate, în timp ce republicanii au 44 de mandate.

La Camera Reprezentanților, democrații au 257 de mandate, iar republicanii 169. La Camera Reprezentanților majoritate necesară este 218 de mandate, iar la Senat sunt necesare 51 de mandate.