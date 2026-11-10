Nicușor Dan, declarații fără precedent după criza politică, în conferința de presă: AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară | Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o | Ce spune despre situația financiară, relația cu SUA, alegerile anulate

După aproape 3 ore de declarații și întrebări din partea jurnaliștilor, conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan a ajuns la final.
Șeful statului a vorbit, răspunzând la întrebări dar și din propria inițiativă, despre situația economică a României și riscurile legate de deficitul bugetar, motivele pentru care a exclus AUR de la guvernare, formarea actualei majorități parlamentare, relațiile cu SUA și UE, securitatea la Marea Neagră, raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 dar și multe altele.
Președintele Nicușor Dan răspunde la principalele întrebări adresate de jurnaliști, în cadrul conferinței de presă.
Jurnalist: Sunteți conștient că atât la alegerile pentru PMB, cât și la cele prezidențiale majoritatea v-a votat considerându-vă „răul cel mic”? Credeți că tocmai acest lucru vă permite să tratați cu mai multă dezinvoltură angajamentele asumate în fața votanților?
N. Dan: O lectură foarte inspirată. Am încercat să răspund în această lungă prezentare pe care am făcut-o, încercând să explic că eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o și că față de contextul politic pe care românii l-au dat prin votul la alegerile parlamentare am luat cele mai bune decizii, evident, din perspectiva mea, cu 2-3 obiective în minte pe care le-am promis, că voi păstra direcția pro-occidentală a României și că voi păstra stabilitatea financiară.
Am încercat să explic cu lux de amănunte care ar fi fost pericolele de a lua alte decizii decât cele pe care le-am luat în această perioadă.
Jurnalist: Incidentele din zona Mării Negre. Considerați că schimbările politice din Bulgaria vor consolida sau vor complica elaborarea unei poziții ferme și unitare față de provocările regionale?
N. Dan: Nu o să mă pronunț pe situația politică internă din Bulgaria, respect partenerul nostru. Doamna președinte va veni în decembrie în România. Cu dl Radev mă întâlnesc periodic la Consiliul European. România, Bulgaria și Turcia desfășoară operațiunea de deminare în Marea Neagră. La summitul de la Ankara, a fost extinsă la protejarea infrastructurii critice.
Colaborăm, de asemenea, pe înființarea hubului de securitate la Marea Neagră, cu locație mixtă, Constanța și Varna.
Jurnalist: Există niște fapte care îi preocupă pe votanții dvs. DIICOT, dosarul Pașca. Cum vedeți faptul că niciun reprezentant al unei autorități nu apare ca inculpați în dosar? Doamna Chiriac de la Parchetul General a adoptat o interpretare restrictivă a hotărârii CJUE privind prescripția, iar Parchetul General a exercitat o singură cale de atac în dosarele prescrise.
N. Dan: Dosarul DIICOT-Pașca nu este finalizat. A fost făcută o primă acuzație față de un număr de persoane, dar investigațiile continuă față de mai multe persoane și față de mai multe posibile infracțiuni.
În ceea ce privește discuția pe prescripție și pe cele două decizii la câțiva ani distanță ale CJUE, păcatul originar este la Parlament. Pe scurt, noi am avut un cod penal neclar în ceea ce privește perioada suplimentară de cercetare a infracțiunilor. CCR a spus că acel text de lege este neclar. După asta, Parlamentul trebuia în 45 de zile să opereze modificarea legislativă. Nu a operat-o.
La momentul în care Parlamentul știa că are 45 de zile și n-a făcut nimic, acolo a fost greșeala. Din păcate, dezbaterea este mai mult teoretică. Suntem la 10 ani distanță de dosare care ar fi trebuit soluționate.
Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, în conferință de presă că cele două formațiuni nu au suficiente voturi pentru a forma singure o majoritate. „30% e mai mic decât 50%”, a explicat șeful statului, subliniind că niciun președinte dintr-o țară democratică nu poate suplini diferența dintre o minoritate și o majoritate parlamentară.
„Cea mai bună opțiune de guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun (susținătorii PNL și USR – n.r.): PSD-ul e un partid nociv pentru România, are un istoric, își protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals”, a afirmat Nicușor Dan.
Nicușor Dan a explicat că formarea unui guvern depinde de existența unei majorități parlamentare, iar președintele nu poate înlocui voturile care lipsesc partidelor.
„Pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic decât 50%. Ca să guvernezi o țară, trebuie să ai 50%. Și niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%. Asta este răspunsul foarte, foarte simplu”, a declarat acesta.
Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Cotroceni, de ce a exclus partidul AUR de la guvernare.
El a precizat formațiunea condusă de George Simion este percepută drept populistă de piețele financiare, investitori și agențiile de rating.
„Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român”, a afirmat Nicușor Dan.
Șeful statului a afirmat că intrarea AUR la guvernare ar fi putut determina, într-un interval foarte scurt, retrogradarea ratingului de țară și creșterea costurilor de împrumut ale României.
„Trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi. O să exemplific: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. Acum, nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist”, a spus Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan a explicat situația financiară a României, marți, într-o conferință de presă, folosind cifre și exemple concrete pentru a arăta dimensiunea deficitului și riscurile pe care le poate avea asupra economiei și nivelului de trai.
Potrivit datelor prezentate de șeful statului pentru bugetul pe 2026, România estimează venituri de aproximativ 730 de miliarde de lei și cheltuieli de 860 de miliarde de lei. Diferența dintre cele două sume reprezintă deficitul bugetar: banii pe care statul îi cheltuiește, dar pe care nu îi are și trebuie să îi împrumute.
Nicușor Dan a estimat acest deficit la aproximativ 150 de miliarde de lei și a oferit câteva comparații pentru a arăta cât de mare este suma.
Potrivit explicațiilor președintelui, aceasta ar echivala cu întregul buget al programului PNRR, incluzând granturile și împrumuturile, pe o perioadă de cinci ani, sau cu aproximativ 2.500 de kilometri de autostradă construiți de la zero. O altă comparație făcută de președinte este cea a 45 de spitale regionale.
Conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan a început.
Principalele declarații:
La ora 19:00 începe conferința de presă-maraton susținută de președintele României, Nicușor Dan. Reporterul MEDIAFAX este prezent la fața locului pentru a transmite în timp real cele mai importante declarații și informații din cadrul evenimentului.
Nicușor Dan a anunțat luni că va vorbi deschis despre provocările ultimelor luni și despre prioritățile mandatului său pentru perioada următoare.
„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a transmis președintele.
Conferința are loc la trei săptămâni de la învestirea noului Executiv și într-un moment în care autoritățile române sunt în continuare așteptate să ofere explicații complete despre anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024.
Nicușor Dan a promis în repetate rânduri că va prezenta un raport privind circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.
Săptămâna trecută, întrebat de jurnaliști dacă documentul va fi publicat până la finalul anului, președintele a anunțat că va organiza o conferință de presă în această săptămână.
Raportul privind anularea alegerilor nu este însă finalizat, deoarece autoritățile române așteaptă în continuare informații și răspunsuri din străinătate.
Anularea scrutinului a fost decisă de Curtea Constituțională pe 6 decembrie 2024, după desecretizarea unor documente ale instituțiilor de securitate care indicau posibile interferențe externe, campanii coordonate de influență online și nereguli în finanțarea promovării electorale.
De atunci, investigațiile judiciare au urmărit mai multe piste legate de finanțarea campaniei, activitatea unor grupuri de susținători și posibile operațiuni de influențare a alegătorilor.
Conferința de marți este prima susținută de Nicușor Dan după instalarea Guvernului Luca Niculescu, pe 20 octombrie.
Criza politică a început pe 5 mai, când Guvernul Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, care a întrunit 281 de voturi.
Au urmat luni de negocieri și mai multe încercări de formare a unui nou Executiv, înainte ca Luca Niculescu să obțină sprijinul unei majorități parlamentare.
Guvernul a fost învestit cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, într-o formulă în care PSD deține 11 dintre cele 17 ministere.
Președintele ar urma să abordeze și situația economică, inclusiv modul în care Guvernul își îndeplinește primele angajamente.
O temă importantă va fi coordonarea dintre Executiv și Banca Națională a României, în condițiile presiunilor asupra finanțelor publice.
Noul Guvern trebuie să pregătească bugetul pentru 2027 și să stabilească măsurile necesare pentru continuarea consolidării fiscale, fără a compromite investițiile și stabilitatea economică.
Premierul Luca Niculescu și echipa sa economică și-au asumat menținerea cotei unice de impozitare și evitarea unei noi majorări a TVA, în timp ce discuțiile privind pensiile și salariile continuă.
Conferința de presă are loc la o zi după vizita în România a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională, amenințările hibride și consolidarea capacităților de apărare ale Uniunii Europene.
Nicușor Dan a atras atenția asupra incidentelor de securitate din regiunea Mării Negre, inclusiv incursiuni ale dronelor, atacuri cibernetice, sabotaje și campanii de dezinformare.
Discuțiile purtate cu șefa Comisiei Europene privind dezvoltarea unui hub de securitate la Marea Neagră ar putea fi abordate și în conferința de marți.