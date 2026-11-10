Nicușor Dan, declarații fără precedent după criza politică, în conferința de presă: AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară | Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o | Ce spune despre situația financiară, relația cu SUA, alegerile anulate

N. Dan: Este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Relația transatlantică este extrem de importantă pentru România, dar extrem de importantă pentru Europa din perspectiva Statelor Unite și invers. Poziția noastră este extrem de clară, transparentă și aceeași în toate contextele.

În ceea ce privește acțiunea noastră în interiorul UE, ați văzut ieri vizita doameni von der Leyen, președinta Comisiei, faptul că colaborăm acum pe termen scurt pe situația de securitate la Marea Neagră, faptul că România este una din țările fruntașe în programul SAFE, că România participă la toate programele pe care le finanțează UE în ceea ce privește apărarea flancului estic.

Ați văzut că în dezbaterea mare, pe bugetul 2028-2034, România împreună cu Italia a reușit să coalizeze cele 17 state, Prietenii Coeziunii. România este extrem de onestă în relația cu UE. Pe de altă parte, începe să își apere mai bine interesele în dezbaterile care au loc acolo.

Jurnalist: Ați spus că vrem să lămurim totul din criza politică și că niciun președinte nu poate suplini diferența care există între partide în Parlament. La Adrian Veștea ați putut să o supliniți?

N. Dan: Am avut indicii serioase că guvernul va trece. Sunt discuții cu lideri politici și nu am acordul lor să dau detalii. Așa cum am avut eu indicii, ar fi urmat să fie un guvern cu o majoritate pro-occidentală în Parlament. Ar fi fost mai bine decât cele patru luni care au urmat.

Jurnalist: Când un premier negociază cu AUR înseamnă că acceptă din propunerile AUR. Erați de acord?

N. Dan: Eu nu i-am dat mandat pentru asta, dar nu cred că dl Veștea s-a dus acolo să promită orice AUR.

Jurnalist: La dl Mureșan aveați o majoritate în cap care putea să facă procentele?

N. Dan: Am spus public atunci că nu există nicio formulă care întrunește majoritatea, dar desemneze persoana care are cele mai multe voturi.

Jurnalist: Ați spus că PNL și USR nu pot guverna pentru că 30% e mai mic de 50%. PSD cum guvernează?

N. Dan: Reușind să aibă un vot de învestire în Parlament.

Jurnalist: Deci 23% e mai mare decât 50% pentru PSD?

N. Dan: L-am desemnat pe dl Mureșan și n-a avut majoritate. L-am desemnat pe dl Niculescu și a avut majoritate.

Jurnalist: La începutul conferinței l-ați menționat pe Georgescu. Foarte mulți români îl consideră președintele ales. La aproape doi ani de la anularea alegerilor, nu avem foarte multe informații. Ne puteți spune, pe baza datelor, ce haină îmbracă Georgescu?

N. Dan: În momentul în care eu, personal, intervenind criza politică, m-am oprit din toate discuțiile cu instituțiile implicate în elaborarea raportului despre alegeri și despre influența rusă, pot să vă spun că existau mai multe informații interesante despre parcursul domniei sale. Ele toate vor fi în raportul acela. Să așteptăm raportul.

Jurnalist: Le vom primi până la finalul anului?

N. Dan: Nu vreau să mai dau calendare. Am dat deja și iată că nu mi-a dat timpul dreptate.

Jurnalist: Aveți o garanție că bugetul de stat va fi aprobat în 2026?

N. Dan: Nu am nicio garanție, că nu depinde de mine. Cred că sunt șanse bune să îl avem.

Jurnalist: Cum evaluați relația cu administrația Trump? Este parteneriatul strategic la fel de solid ca în anii trecuți?

N. Dan: Fără îndoială. Toate interacțiunile noastre cu administrația americană, cu Congresul nu au avut vreo influență ideologică sau vreun partizanat față de politica internă americană. Am încercat să explicăm interlocutorilor avantajele acestui parteneriat pentru România și pentru SUA. În urmă cu o lună și jumătate, două, la Baza Kogălniceanu au fost doi congresmeni, unul democrat, unul republican.

Jurnalist: Când ar putea reveni România în Visa Waiver?

N. Dan: V-o spun foarte direct. Discuții tehnice există. Am încercat să nu amestec toate subiectele relației bilaterale, considerând că în acest moment chestiunea prezenței trupelor americane în Europa este cea mai importantă pentru România.

Reporterul MEDIAFAX: Lidera AfD din Germania a avut o declarație dură la adresa românilor. Ați contactat autoritățile din Germania să vină cu un mesaj?

N. Dan: A existat o reacție diplomatică, nu cred că trebuia să ies eu pe subiectul ăsta. Evident că este o generalizare absolut nefericită la întreaga comunitate de români din Germania.

Reportul MEDIAFAX: Considerați că a fost o idee bună că ați fost la Consiliul Păcii? V-ați mai duce?

N. Dan: Evident, ca observator, așa cum m-am dus și data trecută. În multe întâlniri europene, am spus – și n-a fost unanimitate – că Europa trebuie să aibă grijă de relația transatlantică. Securitatea Europei depinde de relația cu SUA.

Jurnalist: Se vorbește în ultima vreme de o reformă administrativ-teritorială. Se vehiculează diverse variantă, de la comasare voluntară, până la o reformă foarte amplă. O considerați necesară? Sub ce formă?

N. Dan: Eu cred că sunt două componente importante, una pe comunele mici și nefuncționale, care ar putea, fiind comasate, eventul parte din serviciile publice transferate către orașe dacă sunt în apropiere, unde poate să fie și cheltuieli mai mici, și o calitate mai mare. Înțeleg că în diferite forme multă lume vrea să facă asta. Susțin orice astfel de formulă.

Pe de altă parte, pentru a doua componentă, nu cred că ne ajunge timpul până la următoarele alegeri locale. Împărțirea administrativ-teritorială a României este cea din 1968, care corespundea cu economia anului 1968. A fost, pentru vremea aceea, o muncă relativ profesionistă.

Jurnalist: L-ați criticat pe Ilie Bolojan că a crescut TVA. Acum că aveți guvernul dumneavoastră cu PSD veți scădea TVA? Dacă nu va scădea TVA, îl veți critica și pe Luca Niculescu?

N. Dan: Nu am niciun guvern, am nominalizat un prim-ministru, de fapt 5, dar premierul a strâns o majoritate spre bucuria mea cu sprijinul PSD și alți parlamentari cărora le mulțumesc că ne-au scos din criză. Bineînțeles că colaborăm pe politică externă, pe ce poate să facă bine România, dar mai mult de atât nu. Nu am pus această condiție Guvernului Niculescu, să scadă TVA, pentru că erau prea multe presiuni să încheiem criza. Am pus o singură condiție, nu cu AUR. Am stat 2-3 săptămâni înainte de nominalizarea lui Bolojan ca să am o garanție că TVA nu va crește. După ce l-am nominalizat a crescut TVA. Am avut o explicație, că eram pe muchie pe piețele financiare

Jurnalist: Ați vorbit de apărarea la Marea Neagră. Ce se întâmplă cu proiectul privind fabricarea de drone româno-ucrainene?

N. Dan: Este o discuție în curs, purtată din partea României de MApN, din partea ucraineană ministerul și câteva companii. E o discuție tehnică. Fără să intru în detalii clasificate, principala dificultate, pe care nu doar noi o avem, este ce să cumperi ca să nu devină vechi peste patru luni sau șase luni. Asta este dificultatea tehnică pe care oamenii noștri o au și cu care nu s-au mai confruntat.

Jurnalist: Avem un orizont de timp pentru începerea producției?

N. Dan: Nu vă dau eu acum un orizont de timp, însă există niște bani și e important și pentru România, și pentru Ucraina ca ei să devină echipamente cât mai curând posibil.

Jurnalist: Ați spus că alegerile din SUA nu ne afectează relația cu Washingtonul. Veți prelungi contractul de consultanță?

N. Dan: Desigur, cel puțin intenția mea, trebuie să fie de acord și CSAT. Pentru că, în momentul în care a fost făcut, au beneficiat de acest contract mai multe autorități care aveau de rezolvat diverse lucruri cu administrația SUA, vrem să extindem grupul de părți contractante, dar eu cred că este benefic.

Jurnalist: Pe cine vedeți vinovat pentru creșterea cursului? Dvs sau guvernele?

N. Dan: Acest raport al cursului de schimb e influențat de mai mulți factori. Când nivelul global al dobânzilor crește, evident că și nivelul la care România se împrumută crește și evident că există o reașezare dată de cererea și ofeta de euro pe piață românească.

Jurnalist: Tot în campanie ați spus că nu vă place de PSD. Acum susțineți un guvern care are miniștri PSD.

N. Dan: Nu cred că a place e parte din fișa postului. Eu mi-am dorit și mă bucur că s-a întâmplat, ca România să aibă o guvernare pro-occidentală. A fost destul de greu. Tocmai de aceea, condițiile pe care le-am pus au fost foarte, foarte reduse. Cred că ar fi fost absurd ca președintele României să spună că vrea o guvernare PNL-USR și să pretindă că 30 e mai mare decât 50.

Jurnalist: Când o să puneți șefi la serviciile secrete?

N. Dan: În momentul în care va exista o majoritate parlamentară care să susțină lucrul ăsta.

Jurnalist: Ați văzut imaginile de la Timișoara, cu liderii PSD. Ați vorbit în campanie despre România onestă, ne-ați promis-o. Cum se combină România onestă cu imaginea României oneste cu chinchilă, bolizi de lux, ceasuri foarte scumpe? Cum definiți „sărăcia”? Grindeanu ne-a spus că toți românii au sărăcit în ultimul an din cauza Guvernului Bolojan, din care a făcut parte. Credeți că Grindeanu are dreptate?

N. Dan: Nu am descoperit bolizii de lux și nici hainele de blană acum două săptămâni, nici acum un an. Evident că unul din motivele pentru care românii sunt nemulțumiți de modul în care funcționează țara lor este contrastul acesta, în special când este etalat de oameni care ocupă funcții publice. Am mai spus în campanie că o să fie un proces de durată. Am mai spus că nu sunt adeptul revoluțiilor. Pentru că este esențial ca România, într-un context geopolitic dificil, să aibă o administrație stabilă, să își respecte angajamentele față de parteneri și să își asigure securitatea, și să ofere și cadrul pentru o dezvoltare economică.

Jurnalist: Având în vedere că ne-ați vorbit de partidul AUR, este o amenințare la adresa securității naționale? Și cum poate Nicușor Dan în 2028 să oprească ascensiunea AUR care va aduce și suspendarea dacă ajung la putere?

N. Dan: În România trăim un parcurs democratic și o dezbatere politic. Are tot dreptul să-și promoveze ideile, să-și atragă simpatizanți, votanți, într-un cadru democratic. Am toată legitimitatea să fiu în dezacord cu aceste chestiuni. AUR în peisajul românesc este democratic, la guvernare este o problemă pentru economie. Sper ca cetățenii în 2028 să facă o alegere înțeleaptă.

Jurnalist: Românii sunt interesați ce se întâmplă cu banii lor. Susțineți indexarea pensiilor?

N. Dan: Cred că este nevoie de o indexare a pensiilor. Procentul trebuie să rezulte din dezbaterea pe buget. Este absolut esențial ca România să își păstreze ținta de deficit, adică bugetul din 2027 să păstreze angajamentul pe care ni l-am luat.

Jurnalist: Ați menționat cei 50 de milioane de euro pentru Marea Neagră de la Comisia Europeană. S-a ajuns la această sumă prin negocieri? România voia mai mulți bani?

N. Dan: Este o discuție. E vorba în special de echipamente care să asigure o informare corectă cu privire la întregul spectru de trafic și de amenințări din zona Mării Negre. Vă aduc aminte că există, pe palierul NATO, acel centru de comandă comun cu Bulgaria și Turcia, care la un moment dat va veni în România.