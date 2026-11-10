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Nicușor Dan, despre posibilitatea ca România să plătească militarii americani: Sunt date tehnice

Președintele Nicușor Dan a confirmat că România a discutat cu Statele Unite despre acordarea unui sprijin financiar și material pentru prezența militarilor americani pe teritoriul țării, însă nu a oferit detalii despre o eventuală plată directă a soldaților sau despre sumele luate în calcul.
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Laura Buciu
10 nov. 2026, 21:17, Politic
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Întrebat, marți, în conferință de presă, dacă România a făcut o ofertă similară celei anunțate de Polonia, care ar urma să contribuie financiar nu doar la costurile staționării trupelor americane, ci și la plata militarilor, șeful statului a răspuns afirmativ.

„Da, și, oarecum, echivalent”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă este vorba despre 15.000 de dolari pentru fiecare militar american, pe an, președintele nu a confirmat suma, precizând că discuțiile includ mai multe elemente.

„Sunt mai multe date tehnice și globale și relativ la soldați, dar sunt două oferte echivalente”, a afirmat acesta.

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