Nicușor Dan, despre posibilitatea ca România să plătească militarii americani: Sunt date tehnice

Întrebat, marți, în conferință de presă, dacă România a făcut o ofertă similară celei anunțate de Polonia, care ar urma să contribuie financiar nu doar la costurile staționării trupelor americane, ci și la plata militarilor, șeful statului a răspuns afirmativ.

„Da, și, oarecum, echivalent”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă este vorba despre 15.000 de dolari pentru fiecare militar american, pe an, președintele nu a confirmat suma, precizând că discuțiile includ mai multe elemente.

„Sunt mai multe date tehnice și globale și relativ la soldați, dar sunt două oferte echivalente”, a afirmat acesta.