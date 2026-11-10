Măsurile luate de Nicușor Dan, după declarațiile liderei AfD: „A existat o reacție diplomatică”

Nicușor Dan, președintele României, a declarat marți, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că țara noastră a avut o reacție diplomatică, în urma declarațiilor unei lidere din partidul de extremă dreaptă AfD.

„A existat o reacție diplomatică, nu cred că trebuia să ies eu pe subiectul ăsta și evident că este o generalizare absolut nefericită la întreaga comunitate de români care trece în Germania pentru eventuale abuzuri pe care câțiva le-au făcut cu privire la sistemul de protecție socială”, a răspuns Nicușor Dan, în urma întrebării adresate de MEDIAFAX.

Alice Weidel i-a acuzat pe români că „jefuiesc” sistemul social german

La finalul lunii octombrie, Alice Weidel, copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a adus acuzații la adresa cetățenilor români care locuiesc în Germania.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an”, a transmis liderul AfD pe platforma X.