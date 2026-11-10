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Măsurile luate de Nicușor Dan, după declarațiile liderei AfD: „A existat o reacție diplomatică”

Nicușor Dan a declarat marți, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că România a avut o reacție diplomatică, în urma declarațiilor făcute de liderul AfD. Întrebarea i-a fost adresată de reporterul MEDIAFAX, după ce Alice Weidel a spus public că românii ar aduce prejudicii sistemului social german.
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Coralia Frigea
10 nov. 2026, 21:13, Politic
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Nicușor Dan, președintele României, a declarat marți, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că țara noastră a avut o reacție diplomatică, în urma declarațiilor unei lidere din partidul de extremă dreaptă AfD.

„A existat o reacție diplomatică, nu cred că trebuia să ies eu pe subiectul ăsta și evident că este o generalizare absolut nefericită la întreaga comunitate de români care trece în Germania pentru eventuale abuzuri pe care câțiva le-au făcut cu privire la sistemul de protecție socială”, a răspuns Nicușor Dan, în urma întrebării adresate de MEDIAFAX.

Alice Weidel i-a acuzat pe români că „jefuiesc” sistemul social german

La finalul lunii octombrie, Alice Weidel, copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a adus acuzații la adresa cetățenilor români care locuiesc în Germania.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an”, a transmis liderul AfD pe platforma X.

Weidel a distribuit și un material despre un documentar realizat de televiziunea publică regională MDR, care prezintă situația unor imigranți din România și Bulgaria, precum și posibile abuzuri în accesarea ajutoarelor sociale din Germania.

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