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Nicușor Dan, declarații fără precedent după criza politică, în conferința de presă: AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară | Ce spune despre situația financiară, pericolul anticipatelor, PNL și USR
Președintele Nicușor Dan susține marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, prima după instalarea Guvernului Luca Niculescu și încheierea crizei politice care a durat aproape șase luni. MEDIAFAX va participa la conferință și va aduce în timp real cele mai importante informații în acest material.
UPDATE 19:40. Principalele întrebări din cadrul conferinței de presă
Președintele Nicușor Dan răspunde la principalele întrebări adresate de jurnaliști, în cadrul conferinței de presă.
Jurnalist: Sunteți conștient că atât la alegerile pentru PMB, cât și la cele prezidențiale majoritatea v-a votat considerându-vă „răul cel mic”? Credeți că tocmai acest lucru vă permite să tratați cu mai multă dezinvoltură angajamentele asumate în fața votanților?
N. Dan: O lectură foarte inspirată. Am încercat să răspund în această lungă prezentare pe care am făcut-o, încercând să explic că eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o și că față de contextul politic pe care românii l-au dat prin votul la alegerile parlamentare am luat cele mai bune decizii, evident, din perspectiva mea, cu 2-3 obiective în minte pe care le-am promis, că voi păstra direcția pro-occidentală a României și că voi păstra stabilitatea financiară.
Am încercat să explic cu lux de amănunte care ar fi fost pericolele de a lua alte decizii decât cele pe care le-am luat în această perioadă.
Jurnalist: Incidentele din zona Mării Negre. Considerați că schimbările politice din Bulgaria vor consolida sau vor complica elaborarea unei poziții ferme și unitare față de provocările regionale?
N. Dan: Nu o să mă pronunț pe situația politică internă din Bulgaria, respect partenerul nostru. Doamna președinte va veni în decembrie în România. Cu dl Radev mă întâlnesc periodic la Consiliul European. România, Bulgaria și Turcia desfășoară operațiunea de deminare în Marea Neagră. La summitul de la Ankara, a fost extinsă la protejarea infrastructurii critice.
Colaborăm, de asemenea, pe înființarea hubului de securitate la Marea Neagră, cu locație mixtă, Constanța și Varna.
Jurnalist: Există niște fapte care îi preocupă pe votanții dvs. DIICOT, dosarul Pașca. Cum vedeți faptul că niciun reprezentant al unei autorități nu apare ca inculpați în dosar? Doamna Chiriac de la Parchetul General a adoptat o interpretare restrictivă a hotărârii CJUE privind prescripția, iar Parchetul General a exercitat o singură cale de atac în dosarele prescrise.
N. Dan: Dosarul DIICOT-Pașca nu este finalizat. A fost făcută o primă acuzație față de un număr de persoane, dar investigațiile continuă față de mai multe persoane și față de mai multe posibile infracțiuni.
În ceea ce privește discuția pe prescripție și pe cele două decizii la câțiva ani distanță ale CJUE, păcatul originar este la Parlament. Pe scurt, noi am avut un cod penal neclar în ceea ce privește perioada suplimentară de cercetare a infracțiunilor. CCR a spus că acel text de lege este neclar. După asta, Parlamentul trebuia în 45 de zile să opereze modificarea legislativă. Nu a operat-o.
La momentul în care Parlamentul știa că are 45 de zile și n-a făcut nimic, acolo a fost greșeala. Din păcate, dezbaterea este mai mult teoretică. Suntem la 10 ani distanță de dosare care ar fi trebuit soluționate.
Jurnalist: Nu vedeți o problemă că dna Chiriac n-a recurs la căi extraordinare de atac pentru redeschiderea unor dosare de corupție?
N. Dan: Nu cunosc numărul de dosare. Aș spune că a făcut o evaluare de oportunitate, estimând dacă acele dosare, care sunt probabil de acum 12-15 ani, mai au vreo șansă să ajungă la final.
Jurnalist: Pe rețelele sociale se face apel la proteste în weekend în Capitală pentru eliberarea lui Georgescu din închisoare. Toate aceste tensiuni au pornit de la anularea alegerilor. Când va fi publicat acel raport? În al doilea rând, ați fost primar general, acest protest nu a primit avizul PMB. L-ați fi avizat?
N. Dan: Răspund la a doua întrebare mai întâi. Cât am fost primar, am avizat vreo 5.000 de proteste, inclusiv vreo 100 împotriva mea. Însă au fost câteva pe care le-am respins. Tot timpul am găsit să găsim o soluție alternativă.
Pare că primăria are dreptate în cazul ăsta. Trebuie să existe o corespondență între ce scrie în cerere și care este situația așteptată. Deja avem foarte multe tensiuni și nu trebuie să provocăm altele noi.
În ceea ce privește raportul pentru anularea alegerilor. A fost o neregulă evidentă financiară, un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie și sunt dovezi evidente de sume consistente. Pe influența rusă, procurorul general a prezentat niște fapte.
Tabloul general este mult mai amplu. În România și în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federația Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste țări.
Când o să avem raportul doresc ca tot acest tabloul general să fie prezentat publicului.
Jurnalist: Toți președinții dinainte dvs. au avut contacte cu președinții SUA. De ce nu ați reușit până acum să ajungeți la un tete a tete cu JD Vance sau Trump sau să-i aduceți în România? Este o neputință politică a administrației Dan?
N. Dan: Eu cred că succesul sau insuccesul în materie de politică externă nu se măsoară în viteza unei vizite într-un loc sau altul. Cred că succesul este de a realiza acele obiective de securitate și de politică externă pe care administrația și le-a propus.
Eu cred că în materie de securitate România a continuat un parcurs care era deja bun și s-a consoldiat foarte mult, atât în relația cu SUA, cât și în relația cu partenerii europeni.
Jurnalist: De ce nu este de acord președinția cu desecretizarea contractului de lobby?
N. Dan: Toată chestiunea este că e un contract între două părți. Fiecare supusă unei alte legislații. Fiecare cu constrângerile sale de confidențialitate. În plus, anumite obiective strategice ale României în raport cu SUA nu e logic să fie foarte publice, ci doar enunțate generic, dar elementele esențiale, preț, durată, sunt publice.
Jurnalist: Sunteți criticat pentru că manifestați o deschidere față de administrația americană, neglijând poate partenerii europeni. România va marca 20 de ani de la aderarea la UE. Ce puteți face pentru ca anul viitor să nu fie doar un moment festiv? Având în vedere că se negociază bugetul UE și multe beneficii.
N. Dan: Este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Relația transatlantică este extrem de importantă pentru România, dar extrem de importantă pentru Europa din perspectiva Statelor Unite și invers. Poziția noastră este extrem de clară, transparentă și aceeași în toate contextele.
În ceea ce privește acțiunea noastră în interiorul UE, ați văzut ieri vizita doameni von der Leyen, președinta Comisiei, faptul că colaborăm acum pe termen scurt pe situația de securitate la Marea Neagră, faptul că România este una din țările fruntașe în programul SAFE, că România participă la toate programele pe care le finanțează UE în ceea ce privește apărarea flancului estic.
Ați văzut că în dezbaterea mare, pe bugetul 2028-2034, România împreună cu Italia a reușit să coalizeze cele 17 state, Prietenii Coeziunii. România este extrem de onestă în relația cu UE. Pe de altă parte, începe să își apere mai bine interesele în dezbaterile care au loc acolo.
Nicușor Dan răspunde PNL și USR: 30% e mai mic decât 50%. Nu poți da vina pe arbitru. De ce o guvernare fără PSD este „o iluzie”
Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, în conferință de presă că cele două formațiuni nu au suficiente voturi pentru a forma singure o majoritate. „30% e mai mic decât 50%”, a explicat șeful statului, subliniind că niciun președinte dintr-o țară democratică nu poate suplini diferența dintre o minoritate și o majoritate parlamentară.
„Cea mai bună opțiune de guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun (susținătorii PNL și USR – n.r.): PSD-ul e un partid nociv pentru România, are un istoric, își protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals”, a afirmat Nicușor Dan.
Nicușor Dan a explicat că formarea unui guvern depinde de existența unei majorități parlamentare, iar președintele nu poate înlocui voturile care lipsesc partidelor.
„Pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic decât 50%. Ca să guvernezi o țară, trebuie să ai 50%. Și niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%. Asta este răspunsul foarte, foarte simplu”, a declarat acesta.
Nicușor Dan, mesaj pentru simpatizanții AUR și atac la formațiune: AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară
Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Cotroceni, de ce a exclus partidul AUR de la guvernare.
El a precizat formațiunea condusă de George Simion este percepută drept populistă de piețele financiare, investitori și agențiile de rating.
„Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român”, a afirmat Nicușor Dan.
Șeful statului a afirmat că intrarea AUR la guvernare ar fi putut determina, într-un interval foarte scurt, retrogradarea ratingului de țară și creșterea costurilor de împrumut ale României.
„Trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi. O să exemplific: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. Acum, nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist”, a spus Nicușor Dan.
Ce înseamnă deficitul bugetar? Nicușor Dan vine cu exemple și avertizează: Cheltuim fără să avem
Președintele Nicușor Dan a explicat situația financiară a României, marți, într-o conferință de presă, folosind cifre și exemple concrete pentru a arăta dimensiunea deficitului și riscurile pe care le poate avea asupra economiei și nivelului de trai.
Potrivit datelor prezentate de șeful statului pentru bugetul pe 2026, România estimează venituri de aproximativ 730 de miliarde de lei și cheltuieli de 860 de miliarde de lei. Diferența dintre cele două sume reprezintă deficitul bugetar: banii pe care statul îi cheltuiește, dar pe care nu îi are și trebuie să îi împrumute.
Nicușor Dan a estimat acest deficit la aproximativ 150 de miliarde de lei și a oferit câteva comparații pentru a arăta cât de mare este suma.
Potrivit explicațiilor președintelui, aceasta ar echivala cu întregul buget al programului PNRR, incluzând granturile și împrumuturile, pe o perioadă de cinci ani, sau cu aproximativ 2.500 de kilometri de autostradă construiți de la zero. O altă comparație făcută de președinte este cea a 45 de spitale regionale.
Conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan a început.
Principalele declarații:
Am considerat util să avem un dialog la sfârșitul crizei politice. A fost o perioadă dificilă pentru români, un an cu nivelul de trai care a scăzut, apoi a continuat să scadă și o incertitudine pe care dezbaterile inutile, multe ale partidelor a generat-o.
A fost o perioadă în care am pierdut timp prețios noi toți, o perioadă emoțională. Și tocmai pentru că a fost o perioadă foarte inflamată au fost lucruri pe care nu le-am spus. E un moment în care cu mai puțină emoție să ne uităm la poza de ansamblu și să ne uităm în viitor.
Voi răspunde în esență la patru întrebări. Prima: Care e situația financiară și de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating
A doua: De ce și, deși am toată simpatia pentru simpatizanții AUR, aducerea AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire economică și afectare a securității statului
A treia: De ce alegerile anticipate ar fi dus la o prăbușire economică rapidă
A patra: De ce e o iluzie că PNL și USR, cu scorul din Parlament, dacă ar fi avut sprijinul președintelui, ar fi putut guverna fără PSD.
Înainte, câteva cuvinte despre cele trei săptămâni cu noul guvern. Important este că am avut o rectificare și am păstrat anvelopa bugetară. România a dovedit că și-a respectat angajamentele financiare.
Am avut săptămâna trecută o emisiune de obligațiuni care s-a desfășurat foarte bine, prin care ne-am finanțat o parte din datoria curentă. Am dovedit că România are încrederea pieței financiare.
Ce are de făcut guvernul în viitor.. nu vreau să spun foarte multe. Suntem într-un moment în care oamenii știu ce așteptări au de la clasa politică. Clasa politică știe ce așteaptă oamenii de la ei. Dacă oamenii vor simți că autoritățile lucrează pentru ei, înseamnă că clasa politică își face datoria. Dacă nu, înseamnă că am eșuat din nou.
Mă întorc la cele patru întrebări. Prima, care e situația financiară și de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating. Bugetul României 2026 – venituri 730 de miliarde de lei, cheltuieli 860 miliarde lei. Deficitul, 150 de miliarde de lei. Înseamnă tot PNRR pe cinci ani. Dintre ei, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile la datoriile deja acumulate.
Trebuie să fim calmi, nu suntem singuri în această situație, dar e absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală asumată față de piețe să fie păstrată. Orice abatere de la această traiectorie înseamnă că România nu e credibilă și este în risc să nu-și plătească datoriile. Ce s-ar întâmpla dacă agențiile de rating ne-ar reduce ratingul? Există fonduri de investiții sau de pensii care în această ipoteză trebuie să se retragă din România, și asta înseamnă că trebuie să ne împrumutăm de la alții, mai scump. Și dacă nu sunt destui, trebuie să vină FMI, care de obicei vine cu ajustări drastice.
Cele mai mari capitole de cheltuieli din bugetul național sunt cele de personal, cu salariile și cu pensiile. E foarte greu de crezut că poți să ai o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea.
Apoi, dacă cresc ratele cu care statul se împrumută, cresc automat și ratele cu care toată lumea se împrumută, oameni și firme. La oameni e dureros, dar la firme vedem că multe dintre ele sunt la limită și nu mai suportă o ridicare și mai mult a ratei cu care se împrumută.
Cât durează să ieși din asta? Am o situație care îmi spune că media este de 6-7 ani. Deci nu este un episod. De fiecare dată când ai pierdut încrederea pieței financiare, îți ia ani de zile ca să revii. De exemplu România a pierdut-o în 2008 și a recâștigat-o în 2014.
Despre prezența AUR la guvernare: Ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară
Întrebarea a doua, cu privire la AUR la guvernare. De ce am exclus AUR de la guvernare? Și aici o să încep tangențial o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia și îmi pare rău că n-am avut mai multe ocazii de a dialog și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane.
Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată cred că de sute de ori. Înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român. Este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR.
Numai că dacă ești partid politic, care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi.
Trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi. O să exemplific: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară.
Nu trebuie să demonstrez că AUR este un partid populist. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. AUR este considerat populist de întreaga piață financiară. Am câteva zeci de studii care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută.
Suntem la limită cu curba de ajustare fiscală, o limită care nu permite o creștere a nivelului dobânzii azi.
Toate cele trei mari agenții de rating o spun clar: venirea AUR la putere înseamnă scăderea ratingului de țară
E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare și asta e situația. AUR e considerat partid populist de toată piața finaciară, investitori, piețe de rating. Am zeci de studii care spun că într-o țară în cate un partid populist ajunge la guvernare crește rata dobânzii cu care țara se împrumută. Și revin că suntem la limită cu curba de ajustare fiscală care nu permite creștere a nivelului dobânzii azi. Toate agențiile de rating o spun cu subiect și predicat că accederea AUR la putere e motiv de scădere a ratingului. Economia, investițiile, finanțarea merg pe încredere. Și AUR nu prezintă încredere. Pe palier financiar: Nu au plan de țară sustenabil, spun că reduc taxele dar vor răscumpăra toate investițiile, vor reindustrializare.
Când ai un partid a cărui carte de vizită e scandalul, văzut inclusiv în Parlament, e previzibil că ajuns la putere va crea nenumărate conflicte instituționale și va afecta funcționarea administrației. Și au declarații împotriva occidentului, a unor țări care au investiții în România
AUR e un partid izolaționist, care spune că nu-l interesează relațiile cu partenerii. Și dacă în economie e nevoie de încredere ca să te integrezi în lanțuri de producție, în securitate încrederea e cu atât mai importantă.
Nu poți să ai securitate fără să fii integrat într-o rețea de securitate cu parteneri. Integrarea asta înseamnă încredere.
O să vă dau câteva exemple de raportare a AUR la diferiți parteneri. SUA și NATO. Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când ți-a mulțumit că ai exclus țara lui din Visa Waiver? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau care îl susține pe Georgescu care a zis că Baza Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia?
Pe UE. Cum poți, cu AUR la guvernare, să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic când acest partid spune: „conducerea degenerată de la Bruxelles”, „idiocrația de la Bruxelles”, „comisari sovietici”, „dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron”. Sau care, printr-un gest simbolic, taie tortul care reprezintă integritatea teritorială a unui stat european.
Cum poți continua procesul de aderare a Moldovei la UE cu un partid la guvernare care spune că Maia Sandu a furat alegerile și că Moldova e o dictatură susținută de Comisia Europeană?
O prezență a AUR la guvernare duce la partenerii noștri întrebare legitimă dacă România va continua să își respecte angajamentele.
Întrebarea 3: de ce alegerile anticipate ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei?
Se bazează pe tot ce am spus mai devreme. Din nou, ce face o agenție de rating este să spună investitorului care este riscul de a investi într-o țară. Să spunem că suntem analist la o agenție de rating și suntem o țară care mai are 4-5 luni cu un guvern și partidele se vor înjura și mai abitir ca până acum, care mai avem un partid cu 40% în sondaje și s-a certat cu toată lumea, intern, extern, parteneri, bănci, țara se împrumută cu 150 miliarde lei pe an și tu analist de investiții trebuie să recomanzi unui investitor dacă să investească în țara respectivă sau să se reorienteze în altă parte în lumea largă.
Declarații despre PNL și USR
De ce e o iluzie că PNL și USR, în configurația politică actuală din Parlament, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD chiar dacă președintele i-ar susține? Mulți dintre românii care susțin PNL și USR m-au votat, votul lor a fost decisiv pentru a ajunge în poziția asta și le voi fi tot timpul recunoscător.
În linii mari, poziția lor este că cea mai bună soluție de guvernare este PNL-USR. Ei mai spun că PSD e un partid nociv, își protejează clientela. Dar ei mai spun, dacă președinte ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals!
Pentru că pur și simplu 30% e mai mic de 50%. Niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%. Ăsta este răspunsul foarte, foarte simplu.
S-a mai spus că președintele putea să împiedice moțiunea de cenzură. Același răspuns, niciun președinte, în nicio țară democratică, nu poate să împiedice un partid să acționeze.
Am mai auzit două mari idei despre o guvernare PNL-USR. Prima idee, să aducem la guvernare PSD și AUR, să eșueze și după aceea să aducem PNL și USR. Și am răspuns la întrebarea asta în detaliu mai devreme, asta ar însemna să aruncăm în aer țara asta. Nu cred că e o opțiune.
A doua idee, alegerile anticipate. Am arătat ce ar fi însemnat pentru economia românească alegerile anticipate.
Nu mai există altă posibilitate logică. Deci ești minoritar în Parlament, ai două opțiuni. Reușești să formezi o coaliție majoritară? Da. Nu vei face tot ce ți-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliție. Nu vrei să faci asta? Mergi în opoziție.
Nu mai există altă posibilitate logică. Deci ești minoritar în Parlament, ai două opțiuni. Reușești să formezi o coaliție majoritară? Da. Nu vei face tot ce ți-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliție. Nu vrei să faci asta? Mergi în opoziție.
E ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului.
Am văzut mulți oameni la TV, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică, „noi ne luptăm cu PSD, guvernăm în același timp, ne luptăm și cu sistemul, ne luptăm și cu președintele, care susține și PSD și sistemul”.
UPDATE 18:29. Un cadru aparte pentru conferința-maraton a lui Nicușor Dan
La ora 19:00 începe conferința de presă-maraton susținută de președintele României, Nicușor Dan. Reporterul MEDIAFAX este prezent la fața locului pentru a transmite în timp real cele mai importante declarații și informații din cadrul evenimentului.
UPDATE Conferința de presă va începe la ora 19:00
Nicușor Dan a anunțat luni că va vorbi deschis despre provocările ultimelor luni și despre prioritățile mandatului său pentru perioada următoare.
„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a transmis președintele.
Conferința are loc la trei săptămâni de la învestirea noului Executiv și într-un moment în care autoritățile române sunt în continuare așteptate să ofere explicații complete despre anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024.
Marea întrebare: ce s-a întâmplat cu raportul privind anularea alegerilor?
Nicușor Dan a promis în repetate rânduri că va prezenta un raport privind circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.
Săptămâna trecută, întrebat de jurnaliști dacă documentul va fi publicat până la finalul anului, președintele a anunțat că va organiza o conferință de presă în această săptămână.
Raportul privind anularea alegerilor nu este însă finalizat, deoarece autoritățile române așteaptă în continuare informații și răspunsuri din străinătate.
Anularea scrutinului a fost decisă de Curtea Constituțională pe 6 decembrie 2024, după desecretizarea unor documente ale instituțiilor de securitate care indicau posibile interferențe externe, campanii coordonate de influență online și nereguli în finanțarea promovării electorale.
De atunci, investigațiile judiciare au urmărit mai multe piste legate de finanțarea campaniei, activitatea unor grupuri de susținători și posibile operațiuni de influențare a alegătorilor.
Prima conferință după aproape șase luni de criză politică
Conferința de marți este prima susținută de Nicușor Dan după instalarea Guvernului Luca Niculescu, pe 20 octombrie.
Criza politică a început pe 5 mai, când Guvernul Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, care a întrunit 281 de voturi.
Au urmat luni de negocieri și mai multe încercări de formare a unui nou Executiv, înainte ca Luca Niculescu să obțină sprijinul unei majorități parlamentare.
Guvernul a fost învestit cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, într-o formulă în care PSD deține 11 dintre cele 17 ministere.
Situația economică și riscul unei crize bugetare, pe agenda discuțiilor
Președintele ar urma să abordeze și situația economică, inclusiv modul în care Guvernul își îndeplinește primele angajamente.
O temă importantă va fi coordonarea dintre Executiv și Banca Națională a României, în condițiile presiunilor asupra finanțelor publice.
Noul Guvern trebuie să pregătească bugetul pentru 2027 și să stabilească măsurile necesare pentru continuarea consolidării fiscale, fără a compromite investițiile și stabilitatea economică.
Premierul Luca Niculescu și echipa sa economică și-au asumat menținerea cotei unice de impozitare și evitarea unei noi majorări a TVA, în timp ce discuțiile privind pensiile și salariile continuă.
Securitatea Mării Negre, o altă temă importantă după vizita Ursulei von der Leyen
Conferința de presă are loc la o zi după vizita în România a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională, amenințările hibride și consolidarea capacităților de apărare ale Uniunii Europene.
Nicușor Dan a atras atenția asupra incidentelor de securitate din regiunea Mării Negre, inclusiv incursiuni ale dronelor, atacuri cibernetice, sabotaje și campanii de dezinformare.
Discuțiile purtate cu șefa Comisiei Europene privind dezvoltarea unui hub de securitate la Marea Neagră ar putea fi abordate și în conferința de marți.