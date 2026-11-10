Nicușor Dan, declarații fără precedent după criza politică, în conferința de presă: AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară | Ce spune despre situația financiară, pericolul anticipatelor, PNL și USR

UPDATE 19:40. Principalele întrebări din cadrul conferinței de presă

Președintele Nicușor Dan răspunde la principalele întrebări adresate de jurnaliști, în cadrul conferinței de presă.

Jurnalist: Sunteți conștient că atât la alegerile pentru PMB, cât și la cele prezidențiale majoritatea v-a votat considerându-vă „răul cel mic”? Credeți că tocmai acest lucru vă permite să tratați cu mai multă dezinvoltură angajamentele asumate în fața votanților?

N. Dan: O lectură foarte inspirată. Am încercat să răspund în această lungă prezentare pe care am făcut-o, încercând să explic că eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o și că față de contextul politic pe care românii l-au dat prin votul la alegerile parlamentare am luat cele mai bune decizii, evident, din perspectiva mea, cu 2-3 obiective în minte pe care le-am promis, că voi păstra direcția pro-occidentală a României și că voi păstra stabilitatea financiară.

Am încercat să explic cu lux de amănunte care ar fi fost pericolele de a lua alte decizii decât cele pe care le-am luat în această perioadă.

Jurnalist: Incidentele din zona Mării Negre. Considerați că schimbările politice din Bulgaria vor consolida sau vor complica elaborarea unei poziții ferme și unitare față de provocările regionale?

N. Dan: Nu o să mă pronunț pe situația politică internă din Bulgaria, respect partenerul nostru. Doamna președinte va veni în decembrie în România. Cu dl Radev mă întâlnesc periodic la Consiliul European. România, Bulgaria și Turcia desfășoară operațiunea de deminare în Marea Neagră. La summitul de la Ankara, a fost extinsă la protejarea infrastructurii critice.

Colaborăm, de asemenea, pe înființarea hubului de securitate la Marea Neagră, cu locație mixtă, Constanța și Varna.

Jurnalist: Există niște fapte care îi preocupă pe votanții dvs. DIICOT, dosarul Pașca. Cum vedeți faptul că niciun reprezentant al unei autorități nu apare ca inculpați în dosar? Doamna Chiriac de la Parchetul General a adoptat o interpretare restrictivă a hotărârii CJUE privind prescripția, iar Parchetul General a exercitat o singură cale de atac în dosarele prescrise.

N. Dan: Dosarul DIICOT-Pașca nu este finalizat. A fost făcută o primă acuzație față de un număr de persoane, dar investigațiile continuă față de mai multe persoane și față de mai multe posibile infracțiuni.

În ceea ce privește discuția pe prescripție și pe cele două decizii la câțiva ani distanță ale CJUE, păcatul originar este la Parlament. Pe scurt, noi am avut un cod penal neclar în ceea ce privește perioada suplimentară de cercetare a infracțiunilor. CCR a spus că acel text de lege este neclar. După asta, Parlamentul trebuia în 45 de zile să opereze modificarea legislativă. Nu a operat-o.

La momentul în care Parlamentul știa că are 45 de zile și n-a făcut nimic, acolo a fost greșeala. Din păcate, dezbaterea este mai mult teoretică. Suntem la 10 ani distanță de dosare care ar fi trebuit soluționate.

Jurnalist: Nu vedeți o problemă că dna Chiriac n-a recurs la căi extraordinare de atac pentru redeschiderea unor dosare de corupție? N. Dan: Nu cunosc numărul de dosare. Aș spune că a făcut o evaluare de oportunitate, estimând dacă acele dosare, care sunt probabil de acum 12-15 ani, mai au vreo șansă să ajungă la final. Jurnalist: Pe rețelele sociale se face apel la proteste în weekend în Capitală pentru eliberarea lui Georgescu din închisoare. Toate aceste tensiuni au pornit de la anularea alegerilor. Când va fi publicat acel raport? În al doilea rând, ați fost primar general, acest protest nu a primit avizul PMB. L-ați fi avizat? N. Dan: Răspund la a doua întrebare mai întâi. Cât am fost primar, am avizat vreo 5.000 de proteste, inclusiv vreo 100 împotriva mea. Însă au fost câteva pe care le-am respins. Tot timpul am găsit să găsim o soluție alternativă. Pare că primăria are dreptate în cazul ăsta. Trebuie să existe o corespondență între ce scrie în cerere și care este situația așteptată. Deja avem foarte multe tensiuni și nu trebuie să provocăm altele noi. În ceea ce privește raportul pentru anularea alegerilor. A fost o neregulă evidentă financiară, un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie și sunt dovezi evidente de sume consistente. Pe influența rusă, procurorul general a prezentat niște fapte. Tabloul general este mult mai amplu. În România și în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federația Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste țări. Când o să avem raportul doresc ca tot acest tabloul general să fie prezentat publicului. Jurnalist: Toți președinții dinainte dvs. au avut contacte cu președinții SUA. De ce nu ați reușit până acum să ajungeți la un tete a tete cu JD Vance sau Trump sau să-i aduceți în România? Este o neputință politică a administrației Dan? N. Dan: Eu cred că succesul sau insuccesul în materie de politică externă nu se măsoară în viteza unei vizite într-un loc sau altul. Cred că succesul este de a realiza acele obiective de securitate și de politică externă pe care administrația și le-a propus. Eu cred că în materie de securitate România a continuat un parcurs care era deja bun și s-a consoldiat foarte mult, atât în relația cu SUA, cât și în relația cu partenerii europeni. Jurnalist: De ce nu este de acord președinția cu desecretizarea contractului de lobby? N. Dan: Toată chestiunea este că e un contract între două părți. Fiecare supusă unei alte legislații. Fiecare cu constrângerile sale de confidențialitate. În plus, anumite obiective strategice ale României în raport cu SUA nu e logic să fie foarte publice, ci doar enunțate generic, dar elementele esențiale, preț, durată, sunt publice. Jurnalist: Sunteți criticat pentru că manifestați o deschidere față de administrația americană, neglijând poate partenerii europeni. România va marca 20 de ani de la aderarea la UE. Ce puteți face pentru ca anul viitor să nu fie doar un moment festiv? Având în vedere că se negociază bugetul UE și multe beneficii. N. Dan: Este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Relația transatlantică este extrem de importantă pentru România, dar extrem de importantă pentru Europa din perspectiva Statelor Unite și invers. Poziția noastră este extrem de clară, transparentă și aceeași în toate contextele. În ceea ce privește acțiunea noastră în interiorul UE, ați văzut ieri vizita doameni von der Leyen, președinta Comisiei, faptul că colaborăm acum pe termen scurt pe situația de securitate la Marea Neagră, faptul că România este una din țările fruntașe în programul SAFE, că România participă la toate programele pe care le finanțează UE în ceea ce privește apărarea flancului estic. Ați văzut că în dezbaterea mare, pe bugetul 2028-2034, România împreună cu Italia a reușit să coalizeze cele 17 state, Prietenii Coeziunii. România este extrem de onestă în relația cu UE. Pe de altă parte, începe să își apere mai bine interesele în dezbaterile care au loc acolo.

Nicușor Dan răspunde PNL și USR: 30% e mai mic decât 50%. Nu poți da vina pe arbitru. De ce o guvernare fără PSD este „o iluzie” Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, în conferință de presă că cele două formațiuni nu au suficiente voturi pentru a forma singure o majoritate. „30% e mai mic decât 50%”, a explicat șeful statului, subliniind că niciun președinte dintr-o țară democratică nu poate suplini diferența dintre o minoritate și o majoritate parlamentară. „Cea mai bună opțiune de guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun (susținătorii PNL și USR – n.r.): PSD-ul e un partid nociv pentru România, are un istoric, își protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals”, a afirmat Nicușor Dan. Nicușor Dan a explicat că formarea unui guvern depinde de existența unei majorități parlamentare, iar președintele nu poate înlocui voturile care lipsesc partidelor. „Pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic decât 50%. Ca să guvernezi o țară, trebuie să ai 50%. Și niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%. Asta este răspunsul foarte, foarte simplu”, a declarat acesta. DECLARAȚII COMPLETE AICI

Nicușor Dan, mesaj pentru simpatizanții AUR și atac la formațiune: AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară

Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Cotroceni, de ce a exclus partidul AUR de la guvernare.

El a precizat formațiunea condusă de George Simion este percepută drept populistă de piețele financiare, investitori și agențiile de rating.

„Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român”, a afirmat Nicușor Dan.