Deputatul AUR Muhammad Murad ia în calcul să îi propună lui Călin Georgescu să preia conducerea partidului, în contextul relației dintre fostul candidat la alegerile prezidențiale și liderul formațiunii, George Simion, potrivit surselor politice.

Parlamentarul susține că cei doi s-ar fi întâlnit aproape zilnic, considerând despre Georgescu că este „liderul suprem” al mișcării suveraniste.

Muhammad Murad a dezvăluit că George Simion i-ar fi confirmat personal că a avut întâlniri foarte dese cu fostul candidat la alegerile prezidențiale. Pornind de la această apropiere, deputatul AUR a spus că ar fi corect ca Georgescu să fie invitat să preia conducerea formațiunii.

„Din ce am auzit și chiar mi-a zis personal, George Simion a avut întâlniri aproape zilnic cu domnul Georgescu. Eu, ca urmare, am zis: domnule, mi se pare foarte corect. Dacă așa stau lucrurile, hai să-l invităm pe domnul Georgescu să fie președintele partidului”, a declarat Muhammad Murad, la Realitatea Plus.

Parlamentarul a făcut câteva precizări și despre posibilitatea ca fostul candidat la președinție să ocupe funcția de președinte executiv al AUR, fără să ofere însă alte detalii despre cum ar putea fi pusă în practică această propunere.

„Iar domnul Georgescu o să fie președintele executiv”, a mai spus deputatul AUR.