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AUR a depus un proiect de lege pentru protejarea românilor împotriva deconectării de la serviciile esențiale pentru datorii mici

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o propunere legislativă pentru protejarea consumatorilor împotriva deconectării, întreruperii sau limitării furnizării serviciilor esențiale. Proiectul de lege, depus de deputatul AUR Dan Tanasă, urmărește să împiedice situațiile în care românii rămân fără energie electrică, gaze naturale, apă, căldură sau servicii de comunicații pentru restanțe de valoare câțiva zeci de lei și să introducă reguli unitare pentru protejarea consumatorilor.
AUR a depus un proiect de lege pentru protejarea românilor împotriva deconectării de la serviciile esențiale pentru datorii mici
Raluca Anna Veleanu
09 nov. 2026, 14:46, Politic
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Proiectul de lege prevede introducerea unui prag minim de protecție sub care furnizorii nu pot dispune deconectarea consumatorilor pentru neplată. Acest prag va fi stabilit în funcție de cea mai mare dintre două valori: echivalentul în lei al sumei de 50 de euro sau valoarea medie a facturilor din ultimele 12 luni pentru serviciul respectiv și locul de consum.

Deputatul AUR Dan Tanasă a anunțat că prin adoptarea proiectului de lege furnizorii nu vor mai putea folosi deconectarea ca mijloc de presiune asupra familiilor vulnerabile.

„Am depus în Parlament un proiect de lege prin care vrem să împiedicăm deconectarea românilor de la curentul electric, gaze sau apă pentru că au întârziat plata unei facturi de câteva zeci de lei.

Sunt servicii esențiale, fără de care o familie nu poate duce o viață normală. Prin acest proiect de lege, vrem să punem capăt abuzurilor, astfel încât furnizorii să nu mai poată folosi deconectarea ca pe un mijloc de presiune asupra oamenilor vulnerabili.

Statul are obligația să protejeze cetățenii de măsuri disproporționate, nu să-i lase singuri și neputincioși în fața problemelor”, a declarat deputatul AUR, Dan Tanasă.

Obligația furnizorilor de a parcurge o procedură prealabilă înainte de deconectare

Inițiativa legislativă introduce obligația furnizorilor de a parcurge o procedură prealabilă înainte de deconectare. Mai mult, furnizorii vor trebui să ofere posibilitatea eșalonării datoriilor pe o perioadă de minimum trei luni pentru restanțele mai mici decât dublul pragului de protecție și de minimum șase luni pentru celelalte datorii.

Proiectul interzice pe tot parcursul anului deconectarea consumatorilor vulnerabili și a celor afectați de sărăcie energetică de la furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale, indiferent de valoarea restanțelor. Persoanele care depind de echipamente medicale a căror întrerupere le-ar pune în pericol viața sau sănătatea vor beneficia de protecție împotriva deconectării de la energia electrică.

Prin această inițiativă, AUR urmărește instituirea unui cadru legislativ unitar pentru protejarea consumatorilor și prevenirea situațiilor în care restanțele de valoare redusă sau dificultățile financiare temporare conduc la pierderea accesului la servicii esențiale. Proiectul nu anulează datoriile și nu scutește consumatorii de plata acestora, ci urmărește ca recuperarea creanțelor să se facă prin măsuri proporționale, cu respectarea drepturilor cetățenilor.

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