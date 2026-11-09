„Așa da!”. Rogobete, despre spitalul din România unde rezultatele analizelor vin în mai puțin de 24 de ore

Într-o postare încărcată luni pe contul său de Facebook, Alexandru Rogobete a lăudat încă o dată spitalele din Cluj-Napoca, în urma vizitei sale din weekendul trecut.

„AȘA DA! De la 3 zile la mai puțin de 24 de ore pentru rezultatele analizelor medicale!”, a scris ministrul Sănătății.

În cadrul vizitei la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, acesta a spus că a întâlnit „o echipă extraordinară și am văzut ce înseamnă investițiile în tehnologie, digitalizare și management performant”.



„Laboratorul de microbiologie este un exemplu de eficiență. Prin automatizarea proceselor și utilizarea echipamentelor moderne, timpul necesar obținerii rezultatelor a scăzut de la aproximativ 3 zile la mai puțin de 24 de ore”, a transmis Rogobete.

Potrivit ministrului, această eficientizare „înseamnă diagnostic mai rapid, decizii medicale luate la timp și mai multă siguranță pentru pacienți”.

„Am văzut sisteme digitalizate de monitorizare a pacienților, echipamente performante și soluții tehnologice adaptate pentru prima dată în România”, continuă el.

Cu toate acestea, a transmis că, dincolo de aparatură, a văzut oameni dedicați.

„Încrederea în sistemul de sănătate se câștigă greu și se reconstruiește prin fiecare gest. Printr-o vorbă bună, o voce caldă, respect și o atitudine constructivă. Exact ceea ce oamenii așteaptă atunci când ajung într-un spital”, adaugă Rogobete.

Ministrul Sănătății afirmă că sistemul de sănătate din România „arată astăzi mai bine decât acum 5 sau 10 ani. Pentru că s-a investit, pentru că a existat dialog și pentru că profesioniștii din sănătate au continuat să construiască”.

„Mai avem multe de făcut, dar astfel de exemple ne arată că suntem pe drumul cel bun. Felicitări conducerii spitalului și întregii echipe medicale! Vă mulțumesc pentru profesionalism, implicare și pentru respectul pe care îl arătați pacienților în fiecare zi”, a conchis Alexandru Rogobete.