Grindeanu, ironii la adresa Polului Modernizării, anunțat de PNL: Sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban

„Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”

Sorin Grindeanu a ironizat demararea formării Polului Modernizării, atacând Partidul Național Liberal pentru măsurile luate în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan.

„Am văzut că apare nu știu ce Pol de Modernizare. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns. N-au reformat și n-au modernizat nimic cât au fost la putere, o fac acum din opoziție. Doar au tăiat de la oameni și firmele românești. Să susțină mai bine reforma administrativă și comasarea agențiilor propuse de PSD. Astea sunt reforme reale”, a transmis liderul social-democrat, în ședința de luni a Biroului Permanent Național, potrivit surselor MEDIAFAX.

Ludovic Orban, „un dinozaur”

Acesta a criticat și revenirea în PNL a fostului președinte de partid și premier, Ludovic Orban, numindu-l, un „dinozaur”.

„Și apoi- sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban!”, a mai spus președintele PSD.

Reacția acestuia vine după ce Biroul Politic Național al PNL a decis duminică începerea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării prin deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei și constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.