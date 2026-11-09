Alexandru Muraru vrea o alianță PNL-USR pentru 2028: Două candidaturi separate ar fi un cadou pentru PSD și extremiști

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Muraru afirmă că moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan a clarificat scena politică și susține că PSD și AUR au demonstrat că pot colabora deși „se declarau adversari”.

Deputatul liberal descrie trei direcții politice pentru România. Pe AUR, liberalul îl asociază cu izolarea: „Un partid care ne-ar scoate mâine din Uniunea Europeană și ne-ar rupe de lumea civilizată”, în timp ce despre PSD spune că „a ținut România în sărăcie aproape 30 de ani de guvernare neîntreruptă”: „Rezultatul a fost mereu același: baroni, cumetrii, pile și o țară care rămâne pe ultimele locuri în Europa la tot ce contează”.

Muraru adaugă că o alianță PNL–USR este „singura alternativă serioasă la AUR” și „singura cale prin care putem izola PSD”.

Liberalul afirmă că Ilie Bolojan are capacitatea de a coagula electoratul reformist dincolo de granițele PNL și că în jurul său s-ar putea alătura și alte formațiuni politice.

„Două candidaturi separate ale PNL și USR în 2028 ar fi un cadou garantat pentru PSD și pentru extremiști”, susține deputatul, care cere celor două partide să lase deoparte orgoliile individuale.

Liberalul avertizează și asupra unei posibile campanii de discreditare a proiectului politic, prin presiuni instituționale și sondaje de opinie pe care le consideră manipulate.

„PSD și AUR au arătat că se pot uni pentru a opri reforma. PNL și USR trebuie să arate acum că se pot uni pentru a o duce la capăt”, este mesajul cu care Alexandru Muraru își încheie postarea.