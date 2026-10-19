Scandal la audierea lui Radu Oprea. Muraru: Veți fi o rușine pentru Armata Română

În Comisie a izbucnit un schimb de replicii între ministrul Apărării propus, Radu Oprea și deputatul PNL, Alexandru Muraru.

Oprea răspundea la o întrebarea adresat de Muraru referitoare la ce-l recomandă în CV ca ministru al Apărării, iar social-democratul a afirmat: „Am făcut armata. Știu ce înseamnă”.

„Față de antecesorii mei ultimii doi miniștrii ai Apărării, am o mare calitate aceea că am făcut Armata. Măcar din această perspectivă chiar știu ce înseamnă să faci armata, știu ce înseamnă să fii soldat în termen, știu ce înseamnă să fii la o armă specială. Am fost la 0-18-47 la parașutiști, am salturi cu parașuta, am tras cu arma. Sunt lucruri pe care le-am făcut, le-am trăit pe vremea aceea, nu știu dacă ați făcut armata, era o vorba, armata te face om”, a declarat Oprea.

Atunci, deputatul PNL Alexandru Oprea l-a criticat, afirmând că este singurul ministru al Apărării care a fost trimis în judecată de DIICOT.

„Dar în fața procurorilor, când ați fost trimis în judecată, v-a ajutat Armata? Când ați fost trimis în judecată pentru că ați devalizat statul român, v-a folosit Armata? Nu vă este rușine? Nu există niciun ministru în Uniunea Europeană care să fi fost trimis în judecată. Veți fi o rușine pentru Armata Română și pentru România”, a acuzat Muraru.

A urmat un schimb de replici aprins între cei doi, dar și un vacarm în comisia de audieri, moment în cadrul căruia lui Muraru i-a fost oprit microfonul, însă a continuat să-l critice pe social-democrat.

Radu Oprea s-a apărat, afirmând că acuzația acuzația apare „de fiecare dată” când este propus pentru o funcție publică.

„Este o chestiune care apare recurent de fiecare dată când am fost propus pentru o funcție publică. S-a întâmplat în 2018, când am fost ministru al Mediului de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului. S-a întâmplat în 2023, când am fost designat ministru al Economiei. Este aceeași întrebare pe care o primez fie de la USR, fie de data aceasta a aripii USR din interiorul PNL-ului”, a declarat Oprea.

„Cazierul meu și fiscal și judiciar este mai alb decât al domnului Muraru. Vedeți, nici acesta nu-l suportă domnul Muraru, dar eu m-am obișnuit cu domnia sa. Sigur, în cazul meu s-a pronunțat instanța și au hotărât, la camera preliminară să trimită înapoi dosarul procurorilor”, a declarat Oprea.

Radu oprea a fost trimis în judecată, în ianuarie, pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani.

După audierea de luni, ministrul propus al Apărării, Radu Oprea, a primit aviz favorabil, cu cu 21 de voturi pentru și 17 împotrivă.