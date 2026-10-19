Radu Oprea, propus ca ministru al Apărării: Am făcut Armata. Știu ce înseamnă / Aviz favorabil

„Ne dorim să putem produce în România cât mai mult, dar nu o simplă producție, ci o producție care să-ți genereze plus valoare. Fiecare leu investit din bugetul public trebuie să primească relevanță în economia românească, mai ales pentru înzestarea Armatei”, a declarat Radu Oprea.

Acesta a mai vorbit și despre finanțarea europeană de 47 de milioane de euro, alături de partenerul Rheinmetall. Acesta a afirmat că își dorește să dinamizeze procesul, dar și alte proiecte, „extrem de importante” pentru România.

Acesta a mai precizat că proiecte în Tehnologie, precum acorduri de cooperare industrială trebuie „puse la punct”.

„Trebuie să definim, să explicăm, să vedem exact fiecare dintre contractele de înzestare a Armatei, care va fi plus valoarea pe care o va lăsa în economia românească, care va fi amprenta financiară și care va fi, dacă vreți, progresul în tehnologie”, a declarat Oprea.

Acesta a vorbit despre proiectele prin SAFE, dar și continuarea construirii drumurilor. Acesta a mai afirmat că înzestrarea Armatei vine ca o completare a creșterii calității vieții în domeniul militar.

„În momentul în care privim un militar să-l privim cu respect”, a declarat Oprea, precizând că respectul trebuie să existe în mentalul colectiv și când militarul este în serviciu, dar și când a părăsit serviciul militar.

Creșterea contribuției la NATO, prevăzută în viitorul buget

Acesta a mai vorbit despre creșterea contribuției la NATO, afirmând că Legea Bugetului de stat care ar trebui să fie votat ar trebui să includă și acest aspect.

„La HAGA s-a decis că până în 2031, și există o perspectivă financiară agreată până în 2030, cheltuielile pentru apărare să crească la 5%, cu cei 3,5% și 1,5%. Lucrul acesta va fi prezent și la legea bugetului de stat de anul acesta, pe care dorim să o avem undeva în luna noiembrie-decembrie, dar obligatoriu în anul acesta, astfel încât anul viitor să putem avea o previziune foarte clară asupra programelor pe care le avem (…)”, a declarat Oprea.

Oprea a mai vorbit și despre parteneriatul strategic cu SUA, afirmând că este o componentă de securitate „extrem de importantă” pentru România.

„ (…)Suntem în plin proces de a încerca să avem această bază industrială care să răspundă din punct de vedere al nevoilor, al mentenanței, al muniției, al dotărilor, al logisticii necesare pentru armata română și Statele Unite ale Americii rămân unul dintre principalii furnizori de securitate pentru România (…)”, a declarat Radu Oprea.

Indei noi în special în tehnologia dronelor

Acesta a mai precizat România are prezență în mai multe programe de finanțare, dar a vorbit și despre alte programe de înzestrare, precum ASAP sau EDIP.

„Putem colabora cu alte companii din state membre pe proiecte comune, astfel încât să dezvoltăm baza industrială, să fim mai prezenți în zona de creativitate, de idei noi, drone, de toate tipurile în România și tot sistemul contra-dronă. Lucrul acesta putem să-l facem și prin finanțarea europeană”, a declarat Radu Oprea.

Radu Oprea a primit un aviz favorabil, cu 21 de voturi pentru și 17 împotrivă.