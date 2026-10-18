Ilie Bolojan, întrebat dacă vor să-l debarce de la șefia PNL: „Voi rămâne atât timp cât partidul va considera că îi sunt util”

Întrebat dacă poziția lui este amenințată și dacă unii colegi vor să-l debarce, Bolojan a spus că „în momentul de față nu se pune această problemă”. Toate deciziile dificile luate de partid în ultima perioadă, inclusiv refuzul de a intra la guvernare și trecerea în opoziție, „au fost luate cu o majoritate confortabilă și sigură”, a precizat el. „Întotdeauna vor fi păreri diferite.”

„Unii au dorit să fie la guvernare ca să ocupe niște funcții”

Liderul PNL a împărțit nemulțumirile din partid în mai multe categorii. Unii liberali au dorit ca PNL să fie la guvernare ca să poată face ceva, „o părere legitimă”, a spus el. „Unii au dorit să fie în guvernare ca să ocupe niște funcții, ca să aibă niște avantaje”, a adăugat Bolojan, avertizând că pe această cale partidul nu ar livra nimic nici pentru țară, nici pentru sine.

Alții, ca mulți dintre susținătorii PNL, au rezerve să voteze un guvern al PSD după ani de competiție dură cu acest partid. După discuțiile cu mulți dintre ei, aceștia au înțeles, susține Bolojan, că nu e vorba de un vot politic sau de revoltă, ci de „un vot de responsabilitate, un vot de necesitate”.

Absențele de marți

Întrebat dacă se așteaptă ca unii liberali să lipsească marți de la vot, Bolojan a spus că la niciun vot din Parlament nu sunt prezenți toți parlamentarii, din tot felul de motive. „Sunt convins că atunci când luăm o decizie, colegii vor fi prezenți și vor respecta decizia partidului. E o problemă de echipă, de responsabilitate”, a declarat el.

Moderatoarea i-a amintit că, potrivit unor calcule, guvernul ar fi trecut și fără voturile PNL. Bolojan a răspuns că, pe același raționament, „ar fi putut trece alte guverne, dar s-a dovedit că nu au trecut”. În Parlamentul actual, fragmentat și cu mulți parlamentari care nu aparțin unor grupuri consolidate, nu îți permiți astfel de riscuri, a explicat el.

Liderul liberalilor a recunoscut că PNL va trece printr-o perioadă „care nu este comodă”, dar a spus că opoziția este „singura șansă” de a-i convinge pe români că partidul este o alternativă bună.

Parlamentul votează marți, de la ora 14:00, învestitura Guvernului Niculescu. Filiala PNL Iași, condusă de vicepreședintele Alexandru Muraru, a anunțat că nu va susține învestirea.