Ilie Bolojan, despre riscul unor proteste: „Nu suntem în situația Franței, dar...”

Întrebat la B1 TV dacă viitorul guvern ar putea avea de-a face cu proteste de stradă, după scumpirile la carburanți și energie, Bolojan a spus că nu își dorește o astfel de situație, dar că trebuie discutat deschis. „Există diferențe puternice între Franța și România, dar sunt și anumite asemănări”, a explicat el.

Referindu-se la proteste, în Franța, potrivit lui Bolojan, autoritatea președintelui Emmanuel Macron scade puternic spre finalul mandatului, guvernul nu are o majoritate sigură, iar campania prezidențială de anul viitor blochează deciziile serioase. Franța are și deficite mari, o datorie de peste 100% din PIB și dobânzi tot mai mari, iar toate acestea creează probleme sociale, a spus el.

„La modul deschis, nu suntem în situația Franței, care se confruntă cu proteste, dar dacă am ajunge într-o situație în care servicii de bază ar colapsa, vă rog să vă gândiți ce s-ar întâmpla cu încrederea în această lume politică, în instituții”, a avertizat liderul PNL. O criză fără guvern și cu un Parlament fragmentat ar putea crea „niște tensiuni sociale enorme pe care România nu și le poate permite”, a adăugat el.

„Votul antisistem va fi covârșitor”

Bolojan a explicat de ce PNL nu mai vrea să guverneze cu PSD. El a amintit perioada 2023–2024, când, spune el, s-au cheltuit bani „din toate punctele de vedere” fără acoperire în veniturile statului. Cu toate acestea, românii au dat un vot antisistem puternic, pentru că acea coaliție nu a livrat ce aștepta lumea.

„Dacă mai face încă o dată asta, în 2028, votul antisistem va fi covârșitor. Și nici asta n-ar fi o problemă, dacă soluțiile simpliste care se propun ar fi fezabile, dar nu sunt fezabile”, a spus liderul liberalilor.

„Cel mai mare pericol, cel mai mare sabotor pentru orice guvern în care este PSD-ul este pur și simplu PSD-ul. Și pentru acest guvern, pericolul de sabotaj mare va fi de la Partidul Social Democrat”, a declarat Bolojan.

„O formulă de tip paravan”

Întrebat dacă regretă că PNL nu a votat Guvernul Tomac, în care PSD nu avea 12 miniștri, Bolojan a răspuns: „Nu regret acest lucru”. El a descris acel cabinet drept „o formulă de tip paravan”, în care PSD avea miniștri delegați, dar nu își asuma nicio răspundere.

Guvernul Niculescu, în schimb, „ne scoate dintr-o anumită ipocrizie”, susține Bolojan: PSD intră cu propria echipă și își asumă răspunderea.

Liderul PNL a vorbit și despre Guvernul Veștea, propus de președinte în iunie fără acordul PNL, despre care a spus că „nu era în spiritul democrației parlamentare” și era „eventual în avantajul PSD”.

„E ușor să fii radical, dar dacă ai o responsabilitate importantă pentru țară, trebuie să te gândești de două ori ce faci”, a încheiat Bolojan.