George Simion îl acuză pe ministrul polonez de Interne că răspândește informații false despre atacul din Cracovia

„Polonia este în stare de șoc din cauza unui lup singuratic cu tendințe clare de extremă stângă, care a ucis șase persoane la Cracovia și a rănit grav multe altele”, a scris duminică pe X George Simion.

Liderul AUR susține că, „în timpul acestui coșmar, ministrul de Interne al lui Donald Tusk, Marcin Kierwiński, a mințit fără rușine, susținând că atacatorul din Cracovia avea opinii «naționaliste de dreapta»”.

Poland is in shock because of a lone wolf with clear extreme-left tendencies who murdered six people in Krakow, and leaving many others seriously injured. My condolences to the grieving families!

During this nightmare, Donald Tusk’s Interior Minister, Marcin Kierwiński, shamelessly lied, by claiming that the Krakow shooter held “nationalistic right-wing” views. Two hero policemen are fighting for their lives, and Polish Interior Minister is spreading fake news.

Tusk and his associates are destroying Poland. — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) November 8, 2026

Simion a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

De asemeena, a adăugat că „doi polițiști eroi se luptă pentru viața lor, iar ministrul polonez de Interne răspândește știri false”.

„Tusk și asociații săi distrug Polonia”, a conchis liderul AUR George Simion.