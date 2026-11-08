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George Simion îl acuză pe ministrul polonez de Interne că răspândește informații false despre atacul din Cracovia

George Simion îl acuză pe ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, că răspândește informații false despre atacul armat din Cracovia, în urma căruia șase persoane au fost ucise, iar alte persoane au fost grav rănite. Într-o postare pe X, liderul AUR susține că atacatorul avea convingeri de extremă stângă și îl critică pe ministru pentru că l-ar fi descris drept naționalist de dreapta.
George Simion îl acuză pe ministrul polonez de Interne că răspândește informații false despre atacul din Cracovia
Ioana Târziu
08 nov. 2026, 22:22, Politic
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„Polonia este în stare de șoc din cauza unui lup singuratic cu tendințe clare de extremă stângă, care a ucis șase persoane la Cracovia și a rănit grav multe altele”, a scris duminică pe X George Simion.

Liderul AUR susține că, „în timpul acestui coșmar, ministrul de Interne al lui Donald Tusk, Marcin Kierwiński, a mințit fără rușine, susținând că atacatorul din Cracovia avea opinii «naționaliste de dreapta»”.

Simion a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

De asemeena, a adăugat că „doi polițiști eroi se luptă pentru viața lor, iar ministrul polonez de Interne răspândește știri false”.

„Tusk și asociații săi distrug Polonia”, a conchis liderul AUR George Simion.

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