Atacul din Cracovia: Alte trei persoane au fost găsite moarte în casa suspectului. Ce spune premierul Poloniei

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat sâmbătă seara că două femei și un bărbat au fost găsiți morți în locuința suspectului responsabil de atacul armat din centrul orașului Cracovia. Cele trei persoane erau, cel mai probabil, membri ai familiei atacatorului, a precizat premierul, potrivit The Guardian.
Autoritățile nu au precizat deocamdată în ce împrejurări au murit cele trei persoane și nici dacă decesele au legătură directă cu atacul armat din centrul Cracoviei.
Premierul Donald Tusk a declarat că autoritățile primiseră informații potrivit cărora în locuința suspectului s-ar afla persoane decedate.
Casa se află în orașul Ostrowiec Świętokrzyski, la aproximativ 150 de kilometri nord-est de Cracovia. Potrivit presei poloneze, polițiștii au folosit o dronă în timpul verificărilor, iar imaginile transmise de aceasta au indicat prezența unor trupuri neînsuflețite în interior.
„Trupurile a trei persoane – două femei și un bărbat – au fost găsite în locuința unui bărbat reținut la Cracovia, în orașul Ostrowiec Świętokrzyski”, a transmis Poliția poloneză, într-un mesaj publicat pe X.
La locuința suspectului, anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care au murit cele trei persoane.
Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile poloneze, atât suspectul, cât și membrii familiei sale dețineau arme sportive. În locuința bărbatului a fost găsită și o cantitate importantă de arme.
Donald Tusk a anunțat că poliția, serviciile speciale și procurorii participă la anchetă.
Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că cercetările urmăresc să stabilească motivele atacului și să verifice dacă atacatorul a fost influențat sau ajutat de alte persoane.
Atacul armat a avut loc sâmbătă, în jurul orei 15.00, în piața centrală din Cracovia. Suspectul, un cetățean polonez în vârstă de 25 de ani, a deschis focul cu o armă automată asupra persoanelor aflate în zonă.
Șase oameni, patru femei și doi bărbați, au fost uciși. Printre victime se numără trei femei de cetățenie poloneză și un cetățean britanic.
Alte 16 persoane au fost rănite, printre care doi polițiști. Unul dintre aceștia se află în stare gravă.
Ministrul de Interne a precizat că suspectul era fascinat de extrema dreaptă și avea convingeri „foarte radicale” și „ultranaționaliste”, iar ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a calificat atacul drept un „act de teroare”.