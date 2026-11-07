Atacul din Cracovia: Alte trei persoane au fost găsite moarte în casa suspectului. Ce spune premierul Poloniei

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat sâmbătă seara că două femei și un bărbat au fost găsiți morți în locuința suspectului responsabil de atacul armat din centrul orașului Cracovia. Cele trei persoane erau, cel mai probabil, membri ai familiei atacatorului, a precizat premierul, potrivit The Guardian.

Autoritățile nu au precizat deocamdată în ce împrejurări au murit cele trei persoane și nici dacă decesele au legătură directă cu atacul armat din centrul Cracoviei.

Locuința suspectului, verificată cu ajutorul unei drone

Premierul Donald Tusk a declarat că autoritățile primiseră informații potrivit cărora în locuința suspectului s-ar afla persoane decedate.

Casa se află în orașul Ostrowiec Świętokrzyski, la aproximativ 150 de kilometri nord-est de Cracovia. Potrivit presei poloneze, polițiștii au folosit o dronă în timpul verificărilor, iar imaginile transmise de aceasta au indicat prezența unor trupuri neînsuflețite în interior.

„Trupurile a trei persoane – două femei și un bărbat – au fost găsite în locuința unui bărbat reținut la Cracovia, în orașul Ostrowiec Świętokrzyski”, a transmis Poliția poloneză, într-un mesaj publicat pe X.

La locuința suspectului, anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care au murit cele trei persoane.