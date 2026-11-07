Noi detalii despre masacrul din Cracovia: Atacatorul are 25 de ani, este polonez și ar fi acționat singur/Un cetățean străin, printre victimele identificate. Autoritățile verifică o posibilă motivație extremistă

Oficialul a declarat, într-o conferință de presă, că suspectul este un cetățean polonez în vârstă de 25 de ani, despre care primele informații indică faptul că ar fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta. Autoritățile verifică această ipoteză și încearcă să stabilească dacă bărbatul a avut complici.

Ministrul a precizat că atacatorul a fost împușcat de polițiști și se află internat în stare gravă, fiind supus unei a doua intervenții chirurgicale. Printre persoanele rănite se numără și doi polițiști, unul dintre aceștia fiind în stare foarte gravă.

Ministrul de Interne: „Reacția foarte rapidă a poliției a împiedicat un masacru mult mai mare”

În conferința de presă susținută sâmbătă seară, ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că intervenția rapidă a forțelor de ordine a limitat numărul victimelor.

„Atacul de astăzi, produs la scurt timp după ora trei după-amiaza, a fost urmat de o reacție foarte rapidă a forțelor de poliție, care a împiedicat un masacru mult mai mare decât cel care s-ar fi putut produce. Polițiștii au tras pentru prima dată în direcția atacatorului la trei minute după ce au primit apelul privind atacul”, a afirmat ministrul.

Acesta a precizat că echipajele de pompieri și ambulanțele au ajuns, de asemenea, la locul incidentului în aproximativ trei minute.

„A fost, așadar, o reacție foarte rapidă. Pompierii au ajuns la fața locului după trei minute. La fel și ambulanțele”, a adăugat ministrul.

Atacul a început în jurul orei locale 15:00, când un bărbat a intrat cu un autoturism în Piața Centrală din Cracovia și a deschis focul asupra persoanelor aflate în zonă.

Șase morți și 16 răniți. Un cetățean străin, printre victimele identificate

Marcin Kierwiński a confirmat că șase persoane au fost ucise, iar identificarea victimelor este încă în desfășurare.

„Acest act teribil de terorism a provocat moartea a șase persoane. Patru persoane au fost deja identificate, iar familiile lor vor fi informate. Alte două persoane sunt încă în curs de identificare”, a declarat ministrul polonez.

Potrivit poliției, persoanele decedate sunt patru femei și doi bărbați.

Ministrul a precizat că printre cele patru victime identificate se află și un cetățean străin, fără să ofere detalii despre naționalitatea acestuia.

„Printre persoanele care au fost identificate se află un cetățean străin. În ceea ce privește persoanele rănite, în prezent sunt 16 persoane în spitalele din Cracovia. Două dintre acestea au fost examinate și externate”, a spus Kierwiński.

Un polițist, în stare foarte gravă. Atacatorul este supus unei a doua operații

Ministrul de Interne a oferit detalii și despre starea celor doi polițiști răniți în timpul intervenției.

„Cei doi polițiști sunt răniți, dar viața unuia dintre ei nu este în pericol. Starea celuilalt este foarte, foarte gravă. A suferit trei răni provocate de gloanțe, iar medicii îl îngrijesc. Ne rugăm pentru acest erou curajos, pentru ca el să supraviețuiască”, a declarat Marcin Kierwiński.

Ministrul a precizat că și suspectul se află în stare gravă.

„Atacatorul a fost împușcat și neutralizat de polițiști. Starea lui este, de asemenea, foarte gravă. În prezent este supus unei a doua intervenții chirurgicale”, a afirmat ministrul.

Suspectul are 25 de ani și ar fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta

Potrivit ministrului polonez de Interne, suspectul este un cetățean polonez de 25 de ani, originar din voievodatul Świętokrzyskie. În autoturismul său au fost descoperite mai multe arme, iar anchetatorii efectuează percheziții la domiciliul bărbatului.

„Nu există motive să afirmăm că au fost mai mulți atacatori care au provocat acest masacru îngrozitor. Se pare că a fost o singură persoană, dar, așa cum am spus, înregistrările de supraveghere sunt verificate și ar sugera că a acționat singură”, a declarat Kierwiński.

Ministrul a prezentat și primele indicii privind o posibilă motivație extremistă.

„Se pare că atacatorul avea opinii foarte radicale. În mașina pe care o conducea au fost găsite numeroase arme, iar perchezițiile sunt încă în desfășurare. El trăgea cu arme automate”, a afirmat oficialul.

„Este originar din voievodatul Świętokrzyskie. Este cetățean polonez, are 25 de ani. În continuare îi percheziționăm locuința. Aceste activități necesită prezența forțelor de poliție antiteroristă”, a continuat ministrul.

În privința mobilului atacului, Kierwiński a subliniat că investigațiile nu sunt finalizate.

„Poate vom putea oferi mai multe detalii despre motivele și cauzele acestui masacru. Ce l-a inspirat, dacă a colaborat cu cineva. Așa cum am spus, totul indică faptul că a fost inspirat de ideologii de extremă dreapta. Dar vom verifica acest lucru, iar polițiștii și serviciile de securitate desfășoară ancheta”, a declarat ministrul polonez de Interne.

Prin urmare, posibila motivație de extremă dreapta reprezintă, în acest stadiu, o ipoteză a anchetatorilor, nu o concluzie definitivă.

Ministrul Apărării dezminte că atacatorul ar fi fost militar: „Nu este soldat al Forțelor Armate Poloneze”

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a condamnat atacul, pe care l-a descris drept un act terorist, și a cerut populației să dea dovadă de unitate.

„În aceste momente dificile, aș dori să le cer tuturor oamenilor din Polonia să păstreze unitatea. Aceasta este o sarcină absolut fundamentală pentru noi toți”, a declarat ministrul.

Acesta a făcut apel și la evitarea răspândirii informațiilor neverificate, după apariția unor afirmații potrivit cărora atacatorul ar fi fost membru al armatei poloneze.

„Au apărut informații potrivit cărora atacatorul ar fi fost soldat al Forțelor Armate Poloneze. În calitate de ministru al Apărării, am dispus verificarea acestor informații. Doresc să le dezmint. Nu este soldat al Forțelor Armate Poloneze”, a afirmat Kosiniak-Kamysz.

Ministrul a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a subliniat că unele dintre persoanele rănite luptă în continuare pentru viață.

Cracovia a declarat doliu până pe 11 noiembrie. Măsuri suplimentare de securitate și în Wrocław

Primarul Cracoviei, Łukasz Gibała, a anunțat instituirea unei perioade de doliu în oraș, până miercuri, 11 noiembrie.

Zona Pieței Centrale a rămas izolată de forțele de ordine, iar accesul publicului a fost restricționat pe mai multe străzi din apropiere.

Măsuri suplimentare de securitate au fost anunțate și în orașul Wrocław. Primarul Jacek Sutryk a decis întărirea dispozitivelor de siguranță în zona pieței centrale și a convocat o reuniune a autorităților pentru duminică.

„Este greu de crezut ce s-a întâmplat astăzi la Cracovia. O tragedie uriașă și o durere de neimaginat pentru familiile care și-au pierdut apropiații”, a transmis edilul.

Autoritățile poloneze continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele atacului, proveniența armelor și eventualele legături ale suspectului cu alte persoane sau grupări.