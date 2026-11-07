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Momente de panică pentru 34 de elevi italieni, aflați în Cracovia în timpul atacului armat. Ce s-a întâmplat cu ei

Un grup școlar format din 34 de elevi și 3 însoțitori de la Liceul „Ugo Foscolo” din Albano Laziale se afla la Cracovia în timpul atacului armat petrecut în Piața Centrală, în centrul orașului polonez.
Momente de panică pentru 34 de elevi italieni, aflați în Cracovia în timpul atacului armat. Ce s-a întâmplat cu ei
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
07 nov. 2026, 21:52, Știri externe
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Elevii și însoțitorii au fost duși în siguranță cu sprijinul Ambasadei Italiei, care i-a trimis la fața locului pe directorul Institutului Italian de Cultură din Cracovia și pe consulul onorific, potrivit IlMessagero.

Întoarcerea în Italia va fi gestionată de agenția lor de turism. Totuși, dacă vor întâmpina dificultăți în găsirea unui singur zbor, plecarea va fi organizată pe grupuri, cu asistența Ministerului Italian al Afacerilor Externe, conform informațiilor transmise de Tg1.

Bilanțul atacului armat: cel puțin șase morți și 15 răniți

Bilanțul provizoriu al atacului este de cel puțin 6 morți și 15 răniți, printre care se numără și doi polițiști.

Cel care a deschis focul asupra mulțimii a fost un bărbat îmbrăcat în haine de camuflaj, înarmat cu o pușcă militară. Atacatorul a fost rănit într-un schimb de focuri cu poliția, ulterior fiind reținut și transportat la spital. Autoritățile locale au confirmat că acesta este cetățean polonez și că a acționat singur.

Premierul Donald Tusk se deplasează la Cracovia

Premierul Donald Tusk se deplasează spre Cracovia, timp în care guvernul polonez a făcut un apel la calm.

Despre acest eveniment a vorbit și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a calificat atacul drept „o crimă zguduitoare” pentru care „nu poate exista nicio scuză”. Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a transmis solidaritata instituțiilor europene, declarând că „Polonia nu este singură în aceste momente de doliu”.

De asemenea, guvernul italian și-a exprimat compasiunea față de autoritățile de la Varșovia, activându-și canalele diplomatice pentru a-și asista cetățenii.

Giorgia Meloni: Ne vom apăra întotdeauna siguranța și libertatea

„Îmi exprim regretul profund și cele mai sincere condoleanțe Poloniei pentru actul de violență laș și inacceptabil care a lovit orașul Cracovia. Gândul meu, precum și al Guvernului italian, se îndreaptă către familiile victimelor inocente, către cei răniți, cărora le doresc o recuperare rapidă și completă, și către întregul popor polonez. Ne vom apăra întotdeauna siguranța și libertatea împotriva oricărei forme de teroare și violență”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni.

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