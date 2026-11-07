Papa Leon al XIV-lea, mesaj în fața a peste 40.000 de credincioși în Uruguay: „Pacea este posibilă și suntem chemați să o construim”

Suveranul Pontif, aflat în cea de-a șasea sa călătorie apostolică, a subliniat importanța dialogului și a legăturilor dintre oameni, folosind trei simboluri reprezentative pentru cultura uruguayană, relatează Euronews.

Vizita are loc la mai puțin de o lună după ce Papa a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru adenocarcinom pulmonar, la Spitalul Gemelli din Roma.

Papa Leon al XIV-lea: „Pacea este posibilă și suntem chemați să o construim”

Suveranul Pontif a celebrat Sfânta Liturghie în Parque París Londres din Paysandú, unde a fost întâmpinat de o mulțime de peste 40.000 de persoane.

Papa a sosit de la Aeroportul Internațional „Brigadier General Aviator Tydeo Larre Borges” și a traversat zona destinată evenimentului la bordul papamobilului, salutând și binecuvântând credincioșii adunați de-a lungul traseului.

În omilia sa, Leon al XIV-lea a pus accentul pe necesitatea construirii unei comunități bazate pe dialog și apropiere între oameni.

„Pacea este posibilă și suntem chemați să o construim”, a declarat Suveranul Pontif, potrivit Euronews.

Mesajul său s-a concentrat asupra responsabilității individuale și colective de a menține unitatea și de a consolida relațiile umane.

Un pod, palmierii și băutura mate, trei simboluri ale solidarității

Pentru a ilustra importanța credinței și a vieții comunitare, Papa Leon al XIV-lea a făcut referire la trei elemente specifice Uruguayului.

Primul a fost podul General Artigas, prezentat drept simbol al legăturilor care trebuie construite între oameni și al necesității dialogului.

Al doilea exemplu a fost cel al palmierilor locali, care cresc în grupuri și evocă, potrivit Pontifului, caracterul comunitar al Bisericii.

Cel de-al treilea simbol a fost mate, băutura tradițională sud-americană, consumată frecvent în cadrul întâlnirilor dintre prieteni și membrii familiei.

Papa a descris-o drept „un element profund semnificativ pentru cultura voastră, în jurul căruia prietenii sau rudele se reunesc pentru a împărtăși”.

Prin aceste exemple, Suveranul Pontif a evidențiat rolul relațiilor interumane, al solidarității și al apartenenței la comunitate.

La finalul slujbei, după mesajul de mulțumire adresat de episcopul de Salto, Arturo Eduardo Fajardo Bustamante, Papa a oferit un potir diecezei locale.

Vizită la o bazilică din Paysandú, urmată de întâlniri la Montevideo

Programul zilei de sâmbătă a inclus și o vizită la Bazilica Maicii Domnului a Rozariului din Paysandú, unde era prevăzută dezvelirea unei plăci comemorative și o întâlnire cu credincioșii aflați în exteriorul lăcașului de cult.

Ulterior, Papa Leon al XIV-lea urma să se deplaseze la Montevideo, capitala Uruguayului, pentru continuarea programului oficial.

O altă etapă a vizitei urma să aibă loc la Universitatea Catolică din Uruguay, unde Suveranul Pontif avea programate discuții cu reprezentanți ai mediului academic și educațional.

Întâlnirile au ca obiectiv consolidarea dialogului cu instituțiile de învățământ și cu organizațiile implicate în sprijinirea comunităților locale.

Veghe de rugăciune cu tinerii și liturghie duminică, în orașul Florida

Programul de sâmbătă urma să se încheie pe Stadionul Centenario din Montevideo, unde Papa Leon al XIV-lea era așteptat să prezideze o veghe solemnă de rugăciune, în prezența a mii de tineri și credincioși veniți din întreaga țară.

Pentru duminică, 8 noiembrie, este prevăzută o deplasare în orașul Florida, situat la aproximativ 90 de kilometri de capitală.

Localitatea are o importanță istorică deosebită pentru Uruguay, fiind considerată unul dintre locurile fondatoare ale națiunii, după proclamarea independenței în 1825.

Orașul este și un important centru religios, datorită Sanctuarului Național al Fecioarei celor Treizeci și Trei.

Papa urmează să oficieze liturghia de duminică în piața din fața sanctuarului.

Vizita în Uruguay face parte din cea de-a șasea călătorie apostolică a Papei Leon al XIV-lea și se desfășoară la mai puțin de o lună după intervenția chirurgicală efectuată la Roma pentru tratarea unui adenocarcinom pulmonar.