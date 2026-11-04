Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Bob Dylan la Vatican. Legătura neașteptată dintre Suveranul Pontif și muzician

Întâlnirea dintre artistul în vârstă de 85 de ani și Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a inclus un schimb de cadouri, însă subiectele discutate nu au fost făcute publice, relatează publicația germană Der Spiegel.

Un rozariu pentru Bob Dylan și o autobiografie pentru Papă

Potrivit portalului Vatican News, Papa Leon al XIV-lea i-a oferit muzicianului un rozariu, în timp ce Bob Dylan i-a dăruit Suveranului Pontif un exemplar al autobiografiei sale.

Artistul, al cărui nume la naștere este Robert Zimmerman, se află în prezent la Roma în cadrul unui turneu de concerte.

Atât Dylan, originar din statul american Minnesota, cât și Papa Leon al XIV-lea, născut la Chicago, sunt cetățeni americani.

Ținuta lui Bob Dylan a atras atenția pe rețelele sociale

Fotografiile publicate după audiență îl înfățișează pe muzician purtând o glugă neagră trasă peste cap și mănuși negre din piele. Artistul avea asupra sa și o umbrelă.

Apariția neobișnuită a lui Dylan a provocat reacții pe rețelele sociale, unde unii utilizatori au comparat ținuta sa cu cea a unor personaje negative din universul cinematografic Star Wars.

Dincolo de comentariile privind vestimentația, întâlnirea a atras atenția și prin legătura mai puțin cunoscută dintre Suveranul Pontif și creația muzicianului american.

Papa Leon al XIV-lea a citat anterior un poem antirăzboi al lui Dylan

Potrivit Der Spiegel, Papa Leon al XIV-lea și-a manifestat deja aprecierea pentru opera lui Bob Dylan.

În luna iulie, Suveranul Pontif a inclus în prefața unei cărți dedicate războiului și păcii versuri din poemul antirăzboi „Go Away You Bomb”, scris de artist în 1963, în perioada Războiului Rece.

Textul, rămas multă vreme nepublicat, a fost invocat de Papă în contextul unui apel împotriva înarmării la nivel mondial și a amenințării nucleare.

Bob Dylan s-a mai întâlnit cu un Papă în urmă cu aproape 30 de ani

Audiența de miercuri nu reprezintă prima întâlnire a muzicianului cu un Suveran Pontif.

În 1997, Bob Dylan a cântat la Bologna, în Italia, în cadrul unei reuniuni a tinerilor la care a participat și Papa Ioan Paul al II-lea.

La aproape trei decenii de la acel eveniment, artistul american revine în atenția Vaticanului, de această dată printr-o întrevedere privată cu Papa Leon al XIV-lea.

Bob Dylan este una dintre cele mai influente personalități ale muzicii contemporane, fiind cunoscut pentru cântecele sale cu teme sociale, politice și antirăzboi. În 2016, artistul a primit Premiul Nobel pentru Literatură, pentru contribuția sa la dezvoltarea expresiei poetice în tradiția cântecului american.