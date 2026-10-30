Papa Leon al XIV-lea, avertisment privind inteligența artificială: „Deciziile care afectează viața umană nu trebuie niciodată delegate mașinilor”

Declarațiile au fost făcute în cadrul întâlnirii „Viitorul inteligenței artificiale: un dialog între Vatican și lumea științifică privind dezvoltarea și aplicațiile tehnologiilor inteligente”, la care au participat reprezentanți din mai multe țări, relatează Vatican News.

Papa Leon a atras atenția că există o îngrijorare tot mai mare cu privire la evoluția inteligenței artificiale și la faptul că măsurile necesare pentru gestionarea riscurilor nu sunt suficiente.

„Împărtășiți un anumit sentiment de neliniște cu privire la dezvoltarea inteligenței artificiale. Recunoaștem direcția pe care ar trebui să o urmăm, dar nu se face încă suficient pentru a avansa”, a afirmat Papa Leon al XIV-lea.

Papa Leon al XIV-lea: Mașinile sunt instrumente, nu persoane

În discursul său, Suveranul Pontif a prezentat cinci principii care ar trebui să ghideze dezvoltarea inteligenței artificiale. Printre acestea se numără ideea că viitorul AI nu este prestabilit, că mașinile sunt instrumente și nu persoane, dar și că anumite decizii nu trebuie delegate niciodată tehnologiei.

Papa a explicat că viitorul inteligenței artificiale depinde de alegerile oamenilor, care au responsabilitatea de a-i orienta dezvoltarea și de a respinge aplicațiile considerate periculoase.

„Întrebarea nu este doar Ce poate face inteligența artificială?, ci Cărui scop ar trebui să servească?”, a subliniat acesta.

Leon al XIV-lea a avertizat și asupra tendinței de a atribui sistemelor de inteligență artificială drepturi sau personalitate juridică.

O asemenea abordare ar putea estompa responsabilitatea oamenilor și ar putea lăsa victimele unor decizii greșite în fața unei entități impersonale.

Avertisment privind armele autonome letale

Unul dintre cele mai importante puncte ale discursului a vizat utilizarea inteligenței artificiale în decizii care pot pune în pericol viața oamenilor.

Papa a dat ca exemple includerea unei persoane pe o listă de ținte sau introducerea acesteia într-o bază de date pentru controlul frontierelor, situații în care omul riscă să fie redus la o simplă informație.

„Deciziile care afectează viața umană, libertatea și utilizarea forței trebuie să rămână întotdeauna sub o supraveghere umană eficientă, informată și responsabilă”, a declarat Suveranul Pontif.

În acest context, Leon al XIV-lea a cerut ca inteligența artificială să fie „dezarmată” și a încurajat statele care se vor reuni la Geneva în noiembrie să ia măsuri pentru interzicerea armelor autonome letale.

Inteligența artificială trebuie să servească binele comun

Un alt principiu subliniat de Papa Leon al XIV-lea este că tehnologiile inteligente trebuie orientate către binele comun și nu trebuie să devină instrumente care servesc exclusiv interesele unei minorități privilegiate.

Suveranul Pontif a pledat pentru distribuirea echitabilă a beneficiilor progresului tehnologic și pentru dezvoltarea unor instituții capabile să transforme principiile etice în reguli concrete.

Acestea ar trebui să includă standarde comune, supraveghere independentă și mecanisme clare de responsabilizare, astfel încât deciziile privind dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale să poată fi verificate și contestate, iar eventualele prejudicii să fie reparate.

Papa a încheiat discursul mulțumindu-le participanților pentru contribuțiile lor și îndemnându-i să continue colaborarea, într-un spirit de dialog și responsabilitate comună.