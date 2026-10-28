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Donald Trump vrea să interzică termenul „inteligență artificială” în documentele oficiale din SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că intenționează să interzică folosirea termenului „inteligență artificială” (AI) în documentele oficiale, considerând că denumirea este inexactă.
Donald Trump vrea să interzică termenul „inteligență artificială” în documentele oficiale din SUA
Iulian Moşneagu
28 oct. 2026, 03:04, Știri externe
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Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a criticat publicația The Wall Street Journal pentru că folosește în continuare termenul „inteligență artificială”, relatează Reuters.

„Când va începe The Wall Street Journal să numească inteligența artificială (AI), o denumire foarte proastă și inexactă, SI (superinteligență), termen pe care aproape toată lumea îl folosește deja sau îl va folosi în curând?”, a scris președintele american.

Trump a anunțat că termenul actual va fi interzis în curând.

„În scurt timp, vom INTERZICE oficial termenul «AI/Inteligență artificială» în toate documentele relevante și în orice alt context, din cauza inexactității sale”, a adăugat acesta.

Președintele american încearcă de mai multe săptămâni să impună termenul „superinteligență” în locul celui de „inteligență artificială”.

Trump susține că folosirea cuvântului „artificial” face ca tehnologia să pară falsă. El a declarat anterior că administrația de la Casa Albă îi va considera drept „dușmani” pe cei care vor continua să folosească termenul AI.

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