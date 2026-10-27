„Un președinte groaznic”. Donald Trump îi răspunde lui Barack Obama după ce fostul președinte american a criticat renovările de la Casa Albă

„A spune că este o fabrică de cheesecake-uri arată doar de ce ai fost un președinte groaznic”, a declarat Donald Trump luni, după ce a fost întrebat despre remarcile lui Barack Obama.

Potrivit AFP, liderul de la Casa Albă a adăugat că „oameni ca Obama ar trece pe lângă ușa din față (…) Nu ar observa murdăria și praful de pe pereții care nu au fost curățați de ani de zile”.

Barack Obama a participat la mai multe mitinguri weekend-ul trecut, cu o săptămână înainte de alegeri, pentru a-i susține pe candidații democrați din Ohio și Michigan.

Acolo, a formulat o critică la adresa administrației Trump, denunțând „haosul” și „cruzimea” acesteia. Donald Trump s-a lăsat cel mai afectat de mesajul fostului președinte la adresa renovărilor de la Casa Albă.

Renovările în cauză includ construirea unei vaste săli de bal și adăugarea de ornamente aurii în Biroul Oval.

„A transformat Casa Albă într-un loc care arată ca o fabrică de cheesecake-uri deschisă de Saddam Hussein”, a spus Barack Obama sâmbătă, referindu-se la fostul dictator irakian, potrivit sursei citate.