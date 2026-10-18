Marco Rubio neagă că SUA ar fi ordonat încetinirea serviciului Starlink din Ucraina. „Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul”

Marco Rubio a respins afirmația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a spus că restricțiile care afectează operațiunile militare ale Kievului au fost deliberate.

„Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul sau să reducă viteza, astfel încât anumite drone să nu îl poată folosi”, a declarat Rubio reporterilor, potrivit Newsweek.

Declarația secretarului de stat american vine după ce Zelenski a spus că Ucraina are dovezi că restricțiile care afectează sistemul de sateliți din interiorul țării au făcut parte dintr-o „operațiune planificată”.

Serhii Beskrestnov, consilier al biroului prezidențial al Ucrainei, a declarat săptămâna aceasta că a fost impusă o „limită de viteză” pentru terminalele utilizate de Ucraina.

Țara depinde în mare măsură de conectivitatea prin satelit pentru a menține comunicațiile pe câmpul de luptă și pentru a-și pilota flotele extinse de drone.

Oficialii ucraineni au spus că restricția a fost impusă marți seară și că a perturbat operațiunile militare.

Zelenski a declarat sâmbătă unui grup de reporteri că Ucraina nu poate utiliza în prezent „tehnologia Starlink sau Starshield” din cauza restricțiilor, potrivit CBS News.

„S-a întâmplat într-un fel, dar din câte am înțeles, a fost restabilită. A revenit la starea inițială”, a adăugat Rubio.

El a continuat spunând că Ucraina nu a avut niciodată acces la Starshield, care este un produs militar utilizat de SUA și care nu este disponibil Ucrainei, mai arată sursa inițială.