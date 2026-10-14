Ucraina, trădată de Starlink? Acuzația Kievului după atacul rusesc cu rachete balistice asupra centralelor

Un incendiu a cuprins apartamentele de la parterul până la etajul opt al unui bloc cu nouă etaje din cartierul Desnianskîi, lovit marți seară de o rachetă balistică rusească. Pompierii s-au luptat cu flăcări întinse pe 400 de metri pătrați, iar salvatorii au scos 16 locatari din clădire, potrivit Il Messaggero și autorităților ucrainene.

Bilanțul provizoriu din Kiev este de cel puțin trei morți și peste 20 de răniți, printre care un copil de opt ani. Ministerul rus al Apărării a susținut că a lovit în total șase centrale electrice din regiunile Kiev și Harkov. Atacurile asupra infrastructurii energetice au lăsat fără curent peste 600.000 de oameni.

Starlink, limitat fără avertisment

„Această seară, SpaceX a introdus o limită de viteză pentru terminalele Starlink în mișcare”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui Zelenski pentru tehnologii de apărare. Potrivit lui, forțele ucrainene nu au fost anunțate, iar mai multe misiuni au fost întrerupte. „Evident, această acțiune nu poate fi o coincidență și este legată de situația politică actuală”, a spus el.

Restricția vizează Starshield, varianta militară a Starlink, și limitează viteza terminalelor la 160 km/h. Ucraina folosește sistemul pentru comunicațiile de pe front și pentru pilotarea dronelor. Un corp de armată ucrainean de pe frontul de sud-est a anunțat că a anulat mai multe misiuni din cauza problemelor de conexiune.

Limitarea vine la trei zile după ce Donald Trump a anunțat un „armistițiu energetic” între Rusia și Ucraina. Kremlinul a transmis pe 13 octombrie că discuțiile pe această temă continuă, dar că nu s-a schimbat nimic deocamdată.

„Nicio avertizare de la parteneri”

Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit nicio avertizare de la partenerii occidentali despre lansarea rachetelor, a doua noapte la rând. Kievul depinde de datele aliaților pentru a detecta lansările de rachete balistice și pentru a-și trimite la timp oamenii în adăposturi.

Autoritățile ucrainene avertizează că Moscova pregătește noi lansări de rachete balistice. Comandamentul militar a emis o alertă de pericol maxim pentru următoarele ore și le-a cerut cetățenilor să nu ignore sirenele.