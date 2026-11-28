Forțele antiaeriene ruse au intervenit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în zona capitalei, în timpul unui atac ucrainean de amploare.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, citat de Reuters, a anunțat pe Telegram că 462 de drone s-au îndreptat spre regiunea capitalei ruse. Dintre acestea, 123 au fost doborâte în apropierea orașului.

Nouă persoane rănite într-un atac asupra unui autobuz

Guvernatorul regiunii Briansk, situată în vestul Rusiei, la granița cu Ucraina, a anunțat că o dronă ucraineană a atacat un autobuz în localitatea Klimovo. Nouă persoane au fost rănite.

În regiunea Samara, din sud-estul părții europene a Rusiei, autoritățile locale au raportat o nouă tentativă de atac asupra unor instalații industriale. Guvernatorul regiunii a precizat că nu s-au înregistrat morți sau răniți.

Drone interceptate în 16 zone

Ministerul rus al Apărării a transmis că dronele au fost distruse deasupra regiunilor Briansk, Belgorod, Kursk, Oriol, Smolensk, Voronej, Kaluga, Tula, Rostov, Volgograd, Saratov și Samara, precum și în ținutul Krasnodar, regiunea Moscovei și Republica Bașkortostan.

Autoritățile militare ruse au raportat și interceptarea unor drone deasupra peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Restricții de zbor pe aeroporturile din Rusia

Potriit presei ruse, aeroporturile Domodedovo și Vnukovo, două dintre principalele aeroporturi internaționale care deservesc capitala Rusiei, au introdus restricții de zbor încă de vineri seara. Decolările și aterizările au fost permise numai cu aprobarea autorităților competente, a transmis Agenția Federală pentru Transport Aerian din Rusia (Rosaviația). Ambele aeroporturi sunt situate la mai puțin de 50 de kilometri de Moscova.

Cele două aeroporturi și-au reluat activitatea normală sâmbătă dimineață. Restricții temporare au fost introduse și pe alte aeroporturi din Rusia, inclusiv la Samara, Ufa, Tambov, Penza și Saratov.

Cel puțin cinci atacuri masive asupra Moscovei în luna noiembrie

Capitala Rusiei a fost ținta a cel puțin cinci atacuri de amploare cu drone în luna noiembrie, conform bilanțurilor comunicate de autoritățile ruse.

În noaptea de 12 spre 13 noiembrie, 467 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Alte aproximativ 600 au fost raportate în noaptea de 15 spre 16 noiembrie, iar în noaptea următoare numărul acestora a ajuns la aproximativ 800.

Pe 24 noiembrie, primarul Serghei Sobianin a anunțat că alte 355 de drone au fost lansate în direcția regiunii capitalei ruse.

Bilanțurile au fost prezentate de autoritățile ruse.