UPDATE: Alerta a încetat

Ministerul Apărării anunță că radarele MApN au detectat o țintă aeriană la est de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care se aflau în aer pentru un zbor de antrenament, au fost dirijate în zonă pentru monitorizarea situației.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 18.52 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 19:11 și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, transmite MApN.

Știre inițială:

Populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție transmise de autorități.

„Alarmă aeriană – posibilă incursiune de drone. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în case, departe de geamuri și pereți exteriori”, este mesajul primit de locuitorii din zona vizată.

Avertizarea a fost transmisă prin sistemul național RO-Alert, în contextul riscurilor generate de activitățile militare din apropierea graniței României cu Ucraina.

Până la acest moment, nu au fost comunicate informații oficiale din partea Ministerului Apărării Naționale privind identificarea unei ținte aeriene sau eventuale pătrunderi în spațiul aerian național.