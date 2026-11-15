Al treilea mesaj RO-Alert în mai puțin de 24 de ore, în Tulcea. Alertă de posibilă incursiune de drone

UPDATE

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat, duminică după-amiază, o dronă la aproximativ 20 de kilometri nord-est de localitatea Valkove, din Ucraina.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea. Astfel, la ora 15:02, a fost transmis mesajul RO-Alert.

MApN a precizat că va reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației.

Știrea inițială

Mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îi îndeamnă pe locuitori să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE)”, se arată în mesajul primit de populație.

În cazul în care nu există un adăpost în apropiere, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Autoritățile recomandă respectarea indicațiilor transmise prin sistemul de avertizare și păstrarea calmului.

Este al treilea mesaj RO-Alert transmis în județul Tulcea în mai puțin de 24 de ore, după alte două avertizări emise sâmbătă seara, la orele 20:51 și 23:19.