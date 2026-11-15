Prima pagină » Social » Al treilea mesaj RO-Alert în mai puțin de 24 de ore, în Tulcea. Alertă de posibilă incursiune de drone

Al treilea mesaj RO-Alert în mai puțin de 24 de ore, în Tulcea. Alertă de posibilă incursiune de drone

O alertă aeriană RO-Alert a fost transmisă duminică, la ora 15:02, în zona de nord și est a județului Tulcea, prin care populația a fost avertizată cu privire la o posibilă incursiune de drone.
Al treilea mesaj RO-Alert în mai puțin de 24 de ore, în Tulcea. Alertă de posibilă incursiune de drone
Dronă Shahed. Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
15 nov. 2026, 15:24, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

UPDATE

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat, duminică după-amiază, o dronă la aproximativ 20 de kilometri nord-est de localitatea Valkove, din Ucraina.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea. Astfel, la ora 15:02, a fost transmis mesajul RO-Alert.

MApN a precizat că va reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației.

Știrea inițială

Mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îi îndeamnă pe locuitori să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE)”, se arată în mesajul primit de populație.

În cazul în care nu există un adăpost în apropiere, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Autoritățile recomandă respectarea indicațiilor transmise prin sistemul de avertizare și păstrarea calmului.

Este al treilea mesaj RO-Alert transmis în județul Tulcea în mai puțin de 24 de ore, după alte două avertizări emise sâmbătă seara, la orele 20:51 și 23:19.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
GSP.ro
Ștefan Popescu anticipează schimbări radicale în Franța: Există o masă critică aptă să o aducă la putere pe Marine Le Pen
Gandul
Portarul Jesus Owono și-a aflat PEDEAPSA la aproape 2 săptămâni de la moartea lui Jesus de Miguel
Cancan
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Prosport
Reforma administrativă. România față în față cu realitatea din UE. Primarii de comune așteaptă noi consultări
Libertatea
Cât costă minivacanța de 1 Decembrie la munte în 2026. Stațiunile unde găsești cazare de la 906 lei și hotelurile cu prețuri de lux
CSID
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor