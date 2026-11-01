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Letonia raportează o încălcare a spațiului aerian în apropierea granițelor cu Rusia și Belarus

Forțele armate ale Letoniei au raportat duminică o scurtă încălcare a spațiului aerian al țării, în apropierea granițelor cu Belarus și Rusia, și le-au cerut locuitorilor din zonă să rămână în case, pentru siguranța lor.
Letonia raportează o încălcare a spațiului aerian în apropierea granițelor cu Rusia și Belarus
Iulian Moşneagu
01 nov. 2026, 22:23, Știri externe
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„Vă informăm că există o amenințare în spațiul aerian… Dacă observați un obiect care zboară la joasă altitudine sau care vi se pare suspect, nu vă apropiați de el”, au transmis reprezentanții armatei într-o postare pe platforma X, potrivit Reuters.

Aproximativ 30 de minute mai târziu, armata letonă a anunțat că obiectul neidentificat a părăsit spațiul aerian al țării și că alerta a încetat.

Drone militare ucrainene au pătruns accidental în trecut în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Pe măsură ce Ucraina atacă porturile rusești de transport petrolier din Marea Baltică, unele dintre dronele sale au ratat țintele, ceea ce a dus la emiterea de avertismente de securitate în țările vecine. În cazul Letoniei, acest lucru a dus la căderea guvernului la începutul acestui an.

Moscova a acuzat Kievul că folosește spațiul aerian al NATO pentru a-și desfășura atacurile, în timp ce autoritățile ucrainene susțin că unele dintre dronele lor au fost deviate din cauza bruiajului electronic rusesc.

Țările NATO dau, în general, vina pe Rusia pentru aceste incidente, deoarece a declanșat războiul prin invadarea Ucrainei, în urmă cu aproape cinci ani.

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