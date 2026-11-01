Avertisment pentru Europa: Eroziunea coastelor ar putea provoca pierderi de 800 de miliarde de euro anual până în 2100

Potrivit Euronews, pierderile economice provocate de eroziunea coastelor depășesc deja un miliard de euro pe an în 28 de țări din Europa. Mai mult de un sfert din litoralul Europei este afectat de eroziune.

Raportul recomandă o strategie de „retragere planificată”, care presupune limitarea sau interzicerea construcțiilor noi în zonele cu risc și mutarea treptată a unor locuințe, afaceri, drumuri și căi ferate către regiuni mai puțin vulnerabile la schimbările climatice.

Autorii documentului cer autorităților să actualizeze hărțile de risc, să stabilească zone în care construcțiile să fie interzise și să elaboreze planuri de adaptare împreună cu comunitățile afectate.

Raportul arată că regiunile de coastă generează 40% din PIB-ul Europei, în timp ce 80% dintre zonele de litoral aflate la altitudine joasă sunt expuse riscului de eroziune.

„Creșterea nivelului mării s-a dublat în ultimii ani și este pe cale să crească cu încă 44 cm până în 2100, în timp ce furtunile devin tot mai intense și mai frecvente, avertizează autorii raportului”, a spus Anthony Buchanan, coautor al raportului.

„Liniile de coastă ale Europei se numără printre cele mai valoroase bunuri ale noastre”, afirmă Fanis Spanos, politician grec și coautor al raportului. „Acestea găzduiesc infrastructuri majore, susțin activități economice vitale și constituie centre ale patrimoniului cultural și natural”.

Peste un sfert din litoralul Europei se erodează, iar ocuparea în continuare a „zonelor cu risc ridicat” pune în pericol mijloacele de subzistență, adaugă Spanos.