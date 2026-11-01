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Iliana Iotova, susținătoare a dialogului cu Rusia, pe cale să câștige alegerile prezidențiale din Bulgaria, potrivit exit-pollurilor

Președinta în exercițiu a Bulgariei, Iliana Iotova, este pe cale să câștige al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminică, 1 noiembrie, potrivit exit-pollurilor publicate după închiderea urnelor.
Iliana Iotova, susținătoare a dialogului cu Rusia, pe cale să câștige alegerile prezidențiale din Bulgaria, potrivit exit-pollurilor
Iulian Moşneagu
01 nov. 2026, 20:46, Politic
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Potrivit agenției Alpha Research, Iotova a obținut 52,5% din voturi, în timp ce contracandidatul său, fostul premier interimar Andrei Gyurov, a fost creditat cu 43,4%, relatează The Sofia Globe.

Un alt exit-poll, realizat de agenția Trend, indică 51,6% pentru Iotova și 43,4% pentru Gyurov, potrivit agenției bulgare de presă BTA.

Rezultate asemănătoare au fost prezentate și de celelalte trei agenții. Gallup International indică 51% pentru Iotova și 44% pentru Gyurov, Market Links estimează 50,7% și, respectiv, 44%, iar Myara îi creditează pe cei doi cu 51% și 44,7%.

Rezultatele oficiale urmează să fie anunțate pe parcursul nopții de Comisia Electorală Centrală.

Cine sunt cei doi candidați

Iliana Iotova ocupă funcția de președinte al Bulgariei din ianuarie 2026, când, în calitate de vicepreședinte, a preluat mandatul lui Rumen Radev, care a demisionat pentru candida la alegerile parlamentare.

Ulterior, partidul său, Bulgaria Progresistă, a câștigat alegerile parlamentare anticipate din aprilie, iar Radev a devenit prim-ministru.

Iotova a candidat cu sprijinul partidului premierului Radev și al mai multor formațiuni de stânga.

Dacă rezultatele exit-pollurilor vor fi confirmate, Iliana Iotova va deveni prima femeie aleasă prin vot direct în funcția de președinte al Bulgariei.

Contracandidatul său, Andrey Gyurov, este economist și fost viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei. Acesta a ocupat funcția de prim-ministru interimar înaintea alegerilor parlamentare și beneficiază de sprijinul partidelor de opoziție.

Relația cu Rusia, una dintre principalele teme ale campaniei

Una dintre principalele teme ale campaniei electorale a fost relația Bulgariei cu Rusia și războiul din Ucraina.

Iotova a susținut menținerea dialogului cu Moscova și s-a opus acordării de ajutor Ucrainei, pledând în schimb pentru o „coaliție pentru pace”.

În schimb, Gyurov a adoptat o poziție prooccidentală, proeuropeană și pro-NATO. El a criticat guvernul condus de Radev pentru politica externă și pentru incapacitatea de a limita creșterea prețurilor.

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