Rogobete, despre participarea la botezul fiului lui Alfred Simonis: „Am fost aproape de colegi”

Întrebat duminică, la Antena 3 CNN, despre participarea la eveniment, Rogobete a spus că petrecerea a fost organizată de un prieten pe care îl cunoaște de dinainte de a intra în administrație sau în politică.

„A fost o petrecere privată, organizată de un bun prieten de-al meu pe care îl știu dinainte să intru eu în administrație sau în politică și anume Alfred Simonis. Am fost aproape de colegi”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă la petrecere s-a discutat și despre politică, Rogobete a răspuns: „S-au discutat de toate. A fost o petrecere ca la orice alt botez”.

Petrecerea a reunit la Timișoara mai mulți lideri PSD, inclusiv președintele partidului, Sorin Grindeanu, care a fost naș.

Printre invitați s-au mai numărat fostul premier Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, și soțul acesteia, Claudiu Manda, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dar și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.