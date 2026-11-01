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Există tensiuni între Grindeanu și Nazare privind situația bugetară? Răspunsul lui Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că nu a observat tensiuni între liderul PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în legătură cu solicitarea de prezentare a situației finanțelor publice.
Există tensiuni între Grindeanu și Nazare privind situația bugetară? Răspunsul lui Rogobete
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
01 nov. 2026, 21:35, Politic
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Întrebat la Antena 3 CNN dacă există o nervozitate în Guvern și tensiuni între Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare, Rogobete a respins acest lucru.

„Nu am simțit această tensiune. Inclusiv domnul Nazare, am participat împreună săptămâna trecută la inaugurarea noului Spital Marius Nasta și a fost întrebat și acolo. Domnul Nazare a spus foarte clar și ferm că este o solicitare rezonabilă”, a declarat ministrul Sănătății.

Rogobete a susținut că prezentarea situației finanțelor publice este necesară pentru pregătirea bugetului pentru anul viitor.

„Același lucru l-am spus și eu. Este important că atunci când construiești rectificarea bugetară, dar mai ales bugetul pe anul viitor, să ai toate cifrele și să știi de unde pleci și cum aranjezi cifrele și programele, astfel încât lucrurile să fie fluide”, a explicat Rogobete.

Rogobete îl acuză pe Bolojan că a ascuns cifre privind deficitul

Ministrul Sănătății l-a criticat apoi pe fostul premier Ilie Bolojan, acuzându-l că a ascuns situația reală a finanțelor publice și că a lăsat facturi neplătite.

„Abordarea greșită, din punctul meu de vedere, a premierului demis Ilie Bolojan, mințind că deficitul scade, ascunzând cifre, neplătind facturi, doar pentru a-i crește gloria de mare salvator, uitați unde ne-a adus”, a afirmat ministrul Sănătății.

„Eu cred că este important ca oamenii, dar și noi cei care lucrăm cu cifrele zi de zi, să știm care este realitatea, pe ce ne bazăm și cum mergem mai departe și cum găsim soluții. Asta e important, de fapt. Cum găsim soluțiile pentru a repara dezastrul lăsat de Ilie Bolojan”, a adăugat Rogobete.

Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte situația reală a bugetului. Nazare a declarat că solicitarea PSD este legitimă și că raportul privind situația finanțelor publice este în curs de pregătire.

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