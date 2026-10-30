Alexandru Rogobete, atac la Ilie Bolojan pe tema finanțării sistemului de sănătate: „Ați creat o criză financiară în serviciile de urgență”

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii? Astăzi, minciuna și manipularea au fost demontate cu cifre”, a scris ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.

Rogobete susține că a solicitat, la începutul anului, 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență, însă Ilie Bolojan ar fi redus suma cu 200 de milioane de lei.

„Fostul premier Ilie Bolojan susține public că eu nu am anticipat corect necesarul bugetar și că de aici ar fi pornit criza din sănătate. Nimic mai fals! Iar cifrele demonstrează exact contrariul: La începutul anului, am solicitat 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență. Ilie Bolojan a redus această sumă cu 200 de milioane de lei. Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli și un deficit mai mic. Astăzi, la rectificarea bugetară, serviciile de urgență au primit suplimentar cca. 200 de milioane de lei”, a afirmat Rogobete.

Rogobete îl acuză pe Bolojan că a provocat o criză financiară în serviciile de urgență

Ministrul Sănătății l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a provocat o criză financiară în serviciile de urgență și că încearcă acum să transfere responsabilitatea asupra celor care au avertizat asupra problemelor de finanțare.

„Adică exact suma pe care ați tăiat-o la începutul anului! Cum facem acum? Domnule Bolojan, cine a greșit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-ați tăiat cu ipocrizie? Ați creat o criză financiară în serviciile de urgență, iar acum încercați să transferați responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat”, a adăugat ministrul.

„Lipsa de viziune și incapacitatea de a înțelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse la nesfârșit în spatele discursurilor despre deficit. Nu poți să tai 200 de milioane de lei, să provoci blocaje, să dai vina pe alții și apoi să te dai «salvator» pe la televizor”, a adăugat Rogobete.

Ministrul Sănătății a susținut că deciziile lui Ilie Bolojan au provocat mai multe crize în sistemul sanitar.

„Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exercițiu contabil și nici un instrument de propagandă politică! Ați făcut prea mult rău sistemului de sănătate și ați creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze! În rest, propagandă marcă înregistrată de tip «Bolojan»!”, a mai scris Alexandru Rogobete.

Bolojan l-a criticat pe Rogobete după rectificarea bugetară

Reacția lui Alexandru Rogobete vine după ce Ilie Bolojan l-a criticat pe ministrul Sănătății, susținând că acesta nu a alocat fondurile în funcție de priorități

„OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”, a scris Bolojan, vineri, pe Facebook.