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50 de spitale pot face fibrinoliză intravenoasă pentru pacienții cu AVC. Câte au capacitatea de a interveni prin trombectomie

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat joi, de Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral, că 50 de spitale din România pot face fibrinoliză intravenoasă pentru pacienții cu AVC, în timp ce 14 pot interveni prin trombectomie.
50 de spitale pot face fibrinoliză intravenoasă pentru pacienții cu AVC. Câte au capacitatea de a interveni prin trombectomie
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 oct. 2026, 17:09, Social
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„Sunt clipe în care timpul capătă o altă valoare, în care fiecare secundă poate însemna o șansă la viață, iar speranța unei familii se leagă de efortul neobosit al medicilor”, spune, într-un mesaj publicat pe Facebook Alexandru Rogobete. El arată că, în ceea ce privește aacidentul vascular cerebral (AVC), recunoașterea la timp a simptomelor și intervenția medicală rapidă pot face diferența, oferind pacienților șansa la tratament, recuperare și întoarcerea alături de cei dragi.

Ministrul Sănătății susține că în România s-au făcut pași importanți pentru dezvoltarea și extinderea programul național Acțiuni Prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu AVC acut (AP-AVC).

Astfel, rețeaua de spitale implicate în program a fost extinsă, astfel ca un număr cât mai mare de pacienți, indiferent de zona în care se află, să poată beneficia de acces rapid la tratamentul de care au nevoie.

Potrivit ministrului, 50 de unități sanitare pot face fibrinoliză intravenoasă, 13 pot face fibrinoliză intraarterială, în timp ce 14 pot interveni prin trombectomie/tromboplastie. Tot 14 unități sanitare pot interveni prin angioplastie percutană cu stent, iar 11 prin embolizarea anevrismelor rupte.

„Transmit încurajare, putere și încredere tuturor celor care se recuperează după un AVC, cu speranța că fiecare pas înainte îi apropie de o viață mai bună, precum și întreaga mea apreciere familiilor care, prin iubirea, răbdarea și sprijinul lor necondiționat, le oferă zi de zi puterea de a merge mai departe”, susține Alexandru Rogobete, care a felicitat și cadrele medicale.

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