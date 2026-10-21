Rogobete, despre Horațiu Moldovan: „Numără seringile prin spitale”. Ministrul anunță audit la CNAS

Ministrul vrea să afle și cum a stabilit CNAS ordinea plăților către spitale și farmacii. Rogobete a spus, la prima conferință de presă de după revenirea la minister, că va audita toate concursurile organizate de casele județene în ultimele luni, „și, în special, voi audita numărul de contracte semnate în ultimele patru luni în județul Bistrița”.

Lipsesc 11 miliarde de lei

Potrivit cifrelor prezentate de ministru, CNAS are un buget aprobat de 82 de miliarde de lei, dar are nevoie de 94 de miliarde, adică de o suplimentare de circa 11 miliarde. O parte mare din sumă o reprezintă concediile medicale neplătite. Pentru medicamente, programe și servicii medicale ar fi nevoie de aproximativ 3,54 miliarde de lei.

Execuția bugetară a ajuns la 90%, cu două luni înainte de finalul anului. Cele mai mari restanțe sunt la spitalele generale, de 123 de milioane de lei, dar și la ambulatoriul de specialitate și la medicina de familie.

„Din păcate, dânsul a introdus mai multe norme, numără seringile prin spitale și tot felul de astfel de acțiuni, dar esențialul a fost lăsat deoparte. Voi audita toate concursurile pe care le-au organizat la casele județene în ultimele luni și, în special, voi audita numărul de contracte semnate în ultimele patru luni în județul Bistrița-Năsăud”, a spus ministrul.

„Intrăm într-un cerc vicios”, a explicat Rogobete: spitalele care nu primesc bani de la CNAS nu își pot plăti furnizorii. Primii bani alocați Casei la rectificare vor merge la plata datoriilor și restanțelor către spitale, a promis ministrul.

Mesajul pentru Horațiu Moldovan

Rogobete l-a felicitat pe fostul președinte al CNAS, Horațiu Moldovan, că „a avut demnitatea” să elibereze funcția. Ministrul i-a reproșat însă că a mers pe „tăiere și hiperbirocratizare” și că a introdus norme prin care „numără seringile prin spitale”, lăsând esențialul deoparte.

Rogobete speră ca viitorul șef al CNAS să fie un om de dialog, echilibrat și deschis spre reforme de modernizare.