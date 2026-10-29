„Bucureștiul are o restanță de suflet”. Rogobete vrea un centru pentru arși gravi la București, la 11 ani de la Colectiv

„Bucureștiul are o restanță de suflet, o restanță pentru demnitatea oamenilor, care acum 11 ani au trecut printr-o mare tragedie”, a declarat Alexandru Rogobete, adresându-se premierului.

Ministrul i-a mulțumit pentru încredere și a spus că împreună pot nu doar să inaugureze spitale, ci și să înceapă construcția unora noi.

Inaugurarea vine cu o zi înainte de împlinirea a 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv, din 30 octombrie 2015.

Trei centre, dar niciunul pentru adulții din București

„În România există trei centre de arși gravi, unul la Timișoara, unul la Târgu Mureș, care sunt finalizate, cel din București pentru copii, dar în România mai este nevoie de un centru pentru arși gravi în București”, a spus ministrul.

Rogobete speră ca demersurile pentru acest proiect să înceapă anul viitor și a precizat că ministrul Finanțelor îl cunoaște „foarte bine”. În februarie, el anunțase finalizarea construcției centrului de la Timișoara, primul de acest fel construit în România după Revoluție.

„Facturile au fost plătite cu întârziere”

Ministrul i-a mulțumit și constructorului care, a spus el, „a dat dovadă de multă răbdare”. Potrivit lui Rogobete, firma a construit la început jumătate din spital din banii proprii, „pentru că facturile le-au fost plătite cu întârziere pentru a reduce deficitul bugetar cu orice preț”.

În iunie, fostul premier Ilie Bolojan anunța deblocarea finanțării, pentru ca firma să-și încaseze restanțele și lucrările să fie reluate.

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei a fost construit cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Ministerului Sănătății, investiția contribuie la modernizarea infrastructurii medicale și la îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament pentru pacienți.