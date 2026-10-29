Prima pagină » Social » „Bucureștiul are o restanță de suflet”. Rogobete vrea un centru pentru arși gravi la București, la 11 ani de la Colectiv

„Bucureștiul are o restanță de suflet”. Rogobete vrea un centru pentru arși gravi la București, la 11 ani de la Colectiv

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus joi, la inaugurarea noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei de la Institutul „Marius Nasta”, că speră ca anul viitor să înceapă demersurile pentru un centru de arși gravi la București.
„Bucureștiul are o restanță de suflet”. Rogobete vrea un centru pentru arși gravi la București, la 11 ani de la Colectiv
Alexandru Rogobete/ALEXANDRU NECHEZ/MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
29 oct. 2026, 14:53, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Bucureștiul are o restanță de suflet, o restanță pentru demnitatea oamenilor, care acum 11 ani au trecut printr-o mare tragedie”, a declarat Alexandru Rogobete, adresându-se premierului.

Ministrul i-a mulțumit pentru încredere și a spus că împreună pot nu doar să inaugureze spitale, ci și să înceapă construcția unora noi.

Inaugurarea vine cu o zi înainte de împlinirea a 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv, din 30 octombrie 2015.

Trei centre, dar niciunul pentru adulții din București

„În România există trei centre de arși gravi, unul la Timișoara, unul la Târgu Mureș, care sunt finalizate, cel din București pentru copii, dar în România mai este nevoie de un centru pentru arși gravi în București”, a spus ministrul.

Rogobete speră ca demersurile pentru acest proiect să înceapă anul viitor și a precizat că ministrul Finanțelor îl cunoaște „foarte bine”. În februarie, el anunțase finalizarea construcției centrului de la Timișoara, primul de acest fel construit în România după Revoluție.

„Facturile au fost plătite cu întârziere”

Ministrul i-a mulțumit și constructorului care, a spus el, „a dat dovadă de multă răbdare”. Potrivit lui Rogobete, firma a construit la început jumătate din spital din banii proprii, „pentru că facturile le-au fost plătite cu întârziere pentru a reduce deficitul bugetar cu orice preț”.

În iunie, fostul premier Ilie Bolojan anunța deblocarea finanțării, pentru ca firma să-și încaseze restanțele și lucrările să fie reluate.

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei a fost construit cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Ministerului Sănătății, investiția contribuie la modernizarea infrastructurii medicale și la îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament pentru pacienți.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Americanii pleacă de tot din Marea Neagră! După Exxon, gigantul Carlyle vinde și ultimul perimetru de gaze din România. Cine sunt olandezii care îl preiau
Gandul
Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate despre tragedie
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
România, condamnată pentru a 28-a oară la CEDO din cauza anchetei eșuate în Dosarul Revoluției. 20 de români primesc acum daune totale de 530.000 de euro
Libertatea
Ce efect poate avea cofeina din Cola asupra creierului copiilor? Ce au descoperit cercetătorii despre sucurile consumate de copii
CSID
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor