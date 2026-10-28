Rogobete acuză influențe în alocarea banilor din sănătate: „Prima dată se plătesc facturile pentru cabinete private”

Întrebat, miercuri, la Europa FM, despre transparența în ceea ce privește bugetul din zona sănătătții, ministrul Alexandru Rogobete a dat ca exemplu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Și mie îmi este greu uneori, și nu ascund acest lucru, am spus de multe ori public asta, îmi este greu uneori să înțeleg unde se fac prima dată plățile. La spitalele de urgență din sistemul public sau la cabinetele private ale anumitor somități”.

Oficialul a susținut că, în opinia sa, unele cabinete private ar primi primele banii.

„Din informațiile pe care le am și sigur… și părerea mea, iar pentru păreri n-am nevoie de dovezi, părerea mea este că prima dată se plătesc facturile pentru cabinete private. Nu vorbesc aici de marile lanțuri de spitale, care suferă și ele. Lanțuri de spitale private. Vorbesc aici de cabinete, la parterul blocului, domnii profesorii, somități și așa mai departe. Și ce rămâne se împarte la spitalele publice de urgență”, a explicat Rogobete.

El a precizat că un audit ar trebui să clarifice situația și să identifice eventualele nereguli.

Ca exemplu, Rogobete a menționat o rețea privată de clinici din București care ar fi așteptat de peste un an autorizațiile necesare pentru centre de radioterapie și oncologie. Ministrul a comparat această situație cu cea a unei clinici private din județul Bistrița, despre care a afirmat că ar fi primit autorizațiile și contractele într-un interval scurt, la zece zile după plecarea sa din minister.

Rogobete a declarat că va transmite către Parchet rezultatele controalelor, dacă va fi cazul, și că va face publice concluziile verificărilor.

Probleme la comisia de recunoaștere a studiilor

El a vorbit și despre comisiile de recunoaștere a studiilor și a echivalărilor profesionale și a dat exemplul unui tânăr medic, care a profesat cinci ani în Paris, unde a realizat intervenții complexe pentru pacienții cu AVC, trombectomii.

„A vrut să se întoarcă în România, a vrut să se întoarcă acasă. Și-a așteptat șase luni după aceste comisii să îi rezolve”, a mai spus ministrul.

El a anunțat că, în perioada următoare, componența comisiilor ar trebui schimbată.