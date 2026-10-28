Rogobete: Proiect de 180 de milioane de lei pentru prevenirea și tratarea adicțiilor

Alexandru Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății finalizează fișa unui proiect național de aproximativ 180 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene nerambursabile, pentru prevenirea și tratarea adicțiilor.

Proiectul vizează dezvoltarea unei rețele naționale de centre de zi, comunități terapeutice și centre de recuperare destinate copiilor, adolescenților și adulților.

Potrivit ministrului, una dintre priorități este crearea unui cadru legal distinct pentru centrele postcură, în care persoanele externate să poată beneficia de consiliere, reabilitare și sprijin pentru prevenirea recăderilor.

„Vreau să schimbăm fundamental modul în care sprijinim oamenii care se luptă cu dependența. Tratamentul medical este esențial, dar recuperarea nu se termină la externare”, a transmis Rogobete pe Facebook.

Planul include dezvoltarea centrelor specializate pentru tratament și recuperare, formarea a aproximativ 2.500 de specialiști din domeniile sănătății, educației și asistenței sociale, actualizarea legislației și extinderea programelor de prevenție pentru copii, adolescenți, părinți și familii.

Alexandru Rogobete a precizat că Ministerul Sănătății va coordona parteneriatul național cu instituțiile responsabile din educație, protecție socială și administrația locală.

Ministrul a menționat că sunt continuate astfel demersurile derulate împreună cu Mirabela Grădinaru și Administrația Prezidențială pentru protejarea copiilor și adolescenților în fața adicțiilor.