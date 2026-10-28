Atacatorii folosesc reclame false pentru furtul datelor. Facturi și documente false trimise pe WhatsApp

În ultima perioadă, persoane neautorizate au creat în mediul online pagini false și reclame sponsorizate care copiază identitatea brandului și folosesc în mod fraudulos datele companiei”, transmite touroperatorul.

Potrivit companiei, acestea abordează consumatorii de pe diverse numere de telefon și prin mesaje sau apeluri pe WhatsApp, cu scopul de a-i induce în eroare, prin transmiterea de documente fictive, precum oferte, presupuse confirmări de rezervare și de contractare a unor servicii, dar și facturi false ce conțin elemente grafice și de identificare a companiei, menționând conturi bancare care nu aparțin companiei.

Compania a sesizat deja autoritățile privind această situație prin depunerea unei plângeri penale.

Compania îi îndeamnă pe consumatori să fie prudenți înainte de a transfera fonduri, să verifice autenticitatea canalului de comunicare, a ofertei, a facturii și a altor documente contractuale sau de plată primite.

Compania afirmă că singurele conturi bancare autorizate utilizate de companie sunt cele afișate pe site-ul oficial.

„Persoanele care se confruntă sau observă astfel de cazuri sunt rugate să contacteze imediat Poliția”, transmite compania.

Mesajul vine în contextul în care ANCOM ȘI DNSC au avertizat asupra acestui acestui tip de tentative de fraudă online cu pagini, conturi și solicitări de plată false, care folosesc abuziv numele și identitatea companiilor.

În cadrul fraudelor vizate, infractorii au utilizat datele unor companii mari din țara noastră, iar acest tip de fraude sunt întâlnite și la nivel internațional.

Potrivit DNSC, incidentele de fraudă, respectiv tentative de fraudă au crescut cu 91% din anul 2024 în anul 2025, fiind înregistrate cu aproape 1.876 de cazuri mai mult decât în anul precedent.

Ce pot face utilizatorii pentru a preveni fraudele?

Compania îi îndeamnă pe români să utilizeze numai canalele oficiale și să verifice elementele de identificare ale paginilor accesate:

„De obicei, cei care orchestrează astfel de acțiuni menite să inducă în eroare folosesc des pagini de Facebook create recent, fără istoric, cu puțini urmăritori sau cu nume ușor modificate, cu greșeli de scriere sau fără insignă de pagină verificată”, transmite compania.

Utilizatorii sunt îndemnați să verifice „orice informație neobișnuită sau neconcordantă prin canalele oficiale ale companiei: joinup.ro, la numărul de telefon afișat pe site sau pe adresa de mail. de asemenea, informațiile pot fi verificate și pe site-urile partenerilor autorizați.

Înainte de a transfera bani, românii trebuie să verifice dacă că beneficiarul este un operator economic autorizat și că IBAN-ul de pe factură aparține cu adevărat acestuia.

„Faptul că o ofertă, o confirmare de rezervare sau o factură conțin numele, logo-ul și datele unei companii nu garantează că acestea sunt autentice”, atenționează compania.

De asemenea, linkul paginii web trebuie verificat. Dacă are o literă schimbată sau este un domeniu neobișnuit poate indica o pagină falsă, neoficială sau detinuță de terți neautorizați.

Aceștia sunt îndemnați să nu acceseze link-uri suspecte și să nu furnizeze date personale sat date de conectare pe pagini și/sau platforme neverificate.

De asemenea, compania îi îndeamnă pe utilizatori să caute site-ul în cazul în care doresc să-l acceseze și să intre pe site din reclamele de pe internet, mesaje sau comentarii.