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Franța. Senatul a aprobat legea prin care protestatarii ar putea plăti până la 10.000 de euro pentru pagubele din timpul manifestațiilor

Senatul francez a aprobat, miercuri, un proiect de lege prin care protestatarii ar putea plăti până la 10.000 de euro pentru eventualele pagube din timpul manifestațiilor. Decizia a atras critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care avertizează că această legislație ar putea submina dreptul fundamental al cetățenilor la protest.
Franța. Senatul a aprobat legea prin care protestatarii ar putea plăti până la 10.000 de euro pentru pagubele din timpul manifestațiilor
Proteste masive în Franța, 17 octombrie 2026. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
28 oct. 2026, 16:50, Economic
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Senatul Franței a aprobat, miercuri, un proiect de lege care autorizează tragerea la răspundere financiară a participanților la manifestații pentru pagubele provocate în timpul acestora. Aceștia ar putea plăti amenzi de până la 10.000 de euro dacă sunt găsiți vinovați.

Potrivit France24, proiectul de lege a fost elaborat ca răspuns la revoltele care au urmat victoriei echipei PSG asupra echipei Arsenal în finala Ligii Campionilor UEFA din luna mai.

Acum însă, proiectul de lege a căpătat o importanță și mai mare în contextul protestelor din Franța din ultimele două săptămâni, când s-au înregistrat violențe, iar protestatarii au provocat și pagube.

În acest sens, miercuri, Senatul a adoptat o versiune extinsă a proiectului de lege cu 229 de voturi pentru și 105 împotrivă, susținută de o alianță de dreapta și de centru care deține majoritatea.

Proiectul de lege a fost trimis Adunării Naționale pentru dezbatere și vot.

Ce spun organizațiile pentru drepturile omului

Conform proiectului de lege, protestatarii ar putea fi obligați să plătească până la 10.000 de euro pentru pagubele cauzate în timpul demonstrațiilor publice.

Cu toate acestea, organizațiile pentru drepturile omului avertizează că persoanele care nu au luat parte la acte de vandalism ar putea fi totuși trase la răspundere dacă se consideră că au fost asociate cu cei responsabili.

De asemenea, ajutoarele pentru locuință ar putea fi confiscate pentru a acoperi costul daunelor în cadrul acestui sistem. Măsura a atras critici din partea partidelor de stânga și a grupurilor de apărare a drepturilor.

În a doua lectură, senatorii au înăsprit măsura pentru a include și alte prestații sociale, precum suplimentul familial, alocația pentru începerea anului școlar și prima de angajare.

Sâmbătă, aproape 1.000 de persoane au fost arestate în Franța, după protestele la care au participat peste 400.000 de oameni. Autoritățile au mobilizat 70.000 de membri ai forțelor de ordine, după ce protestele din 17 octombrie, organizate pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții, s-au transformat în jafuri masive.

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