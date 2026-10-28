Patria autostrăzilor scumpe introduce rovinieta exclusiv digitală. Greșeala care îi poate costa 200 de euro pe șoferi

Începând cu 1 decembrie 2026, compania austriacă de autostrăzi ASFINAG vinde orice tip de rovinieta din Austria, de la cea de o zi la cea anuală, doar în format digital, relatează Allgaeuer Zeitung.

Se încheie astfel, după aproape 30 de ani, era rovinietei de pe parbriz, cunoscut de austrieci drept „Pickerl”. Ultima rovinietă clasică, cea pentru 2026, a fost tipărită într-o ediție specială, de culoare roșie.

Vigneta anuală rămâne valabilă până pe 31 ianuarie 2027. De la 1 februarie 2027, pe autostrăzile și drumurile expres din Austria va fi acceptată exclusiv vigneta digitală, înregistrată pe numărul de înmatriculare.

Vânzarea vignetelor digitale pentru 2027 începe în noiembrie. Compania spune că peste trei sferturi dintre vignetele anuale sunt deja cumpărate în format digital.

Atenție la cumpărarea online

Vignetele anuale și cele de două luni cumpărate direct din magazinul online ASFINAG devin valabile abia după 18 zile. Motivul este dreptul de retragere de 14 zile pe care legislația europeană îl dă cumpărătorilor online, la care se adaugă trei zile de rezervă pentru eventualele returnări prin poștă.

Vignetele de o zi și de zece zile sunt valabile imediat, la fel ca orice vignetă cumpărată de la punctele oficiale de vânzare, inclusiv de la automate și de la punctele ÖAMTC.

Cât costă

Vigneta anuală pentru autoturisme costă 106,80 euro în 2026. De la 1 ianuarie 2027, prețul crește cu 2%, la 108,90 euro. Cine o cumpără pentru 2027 până pe 31 decembrie 2026 plătește încă tariful vechi, iar regula se aplică și abonamentelor existente.

În prezent, rovinieta de o zi costă 9,60 euro, cea de zece zile 12,80 euro, iar cea de două luni 32 de euro.

Ce riscă șoferii

Cine este prins fără vignetă valabilă plătește pe loc o taxă de înlocuire de 200 de euro pentru autoturisme și 100 de euro pentru motociclete. Dacă nu o achită la timp, urmează o sesizare la autorități și o amendă între 300 și 3.000 de euro.

Atenție și la greșelile de tastare: pentru că rovinieta e legată de numărul de înmatriculare, o singură cifră inversată face ca sistemul de control să nu o găsească.

Clubul auto german ADAC recomandă verificarea atentă a numărului înainte de plată.