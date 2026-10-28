Două trenuri s-au ciocnit în Spania. Circulația feroviară de mare viteză între Madrid și Andaluzia, suspendată

Administratorul infrastructurii feroviare din Spania, Adif, a anunțat oprirea circulației pe linia de mare viteză care leagă capitala Madrid de regiunea Andaluzia, din sudul țării.

Potrivit publicației spaniole Demócrata, care citează informații transmise de El País, măsura a fost luată în urma unei „coliziuni între două trenuri”, incident semnalat de Adif prin intermediul rețelelor sociale.

Nu se știe deocamdată dacă există victime

Informațiile disponibile după producerea accidentului sunt limitate.

Autoritățile nu au comunicat ce trenuri au fost implicate în coliziune și nici locul exact în care aceasta s-a produs.

De asemenea, nu au fost furnizate date despre numărul pasagerilor afectați sau despre eventuale persoane rănite.

În lipsa unui bilanț oficial, amploarea accidentului și consecințele sale asupra călătorilor nu pot fi stabilite în acest moment.

Anunțul Adif confirmă suspendarea traficului feroviar pe ruta Madrid – Andaluzia, fără să ofere însă detalii despre circumstanțele în care s-a produs coliziunea.

Circulația trenurilor de mare viteză, întreruptă pe ruta Madrid – Andaluzia

Incidentul afectează una dintre legăturile feroviare importante dintre capitala Spaniei și sudul țării, utilizată de trenurile de mare viteză.

Deocamdată, nu este clar câte curse au fost anulate, întârziate sau oprite în stații ca urmare a suspendării circulației.

Administratorul infrastructurii nu a anunțat nici un termen estimativ pentru reluarea traficului.

Totodată, primele informații nu precizează dacă operatorii feroviari au pus la dispoziția pasagerilor mijloace alternative de transport.

Recomandări pentru pasagerii care călătoresc miercuri

Călătorii care au bilete pentru trenurile de mare viteză pe ruta Madrid- Andaluzia sunt sfătuiți să verifice situația curselor înainte de a se deplasa la gară.

Informațiile referitoare la întârzieri, anulări sau eventuale modificări ale călătoriei trebuie confirmate direct cu operatorul feroviar care a emis biletul.

Pentru actualizări privind starea infrastructurii și reluarea circulației, pasagerii pot consulta comunicările oficiale ale Adif, precum și anunțurile din stațiile feroviare.