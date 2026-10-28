Primarul Romei exclude o taxă de intrare pentru turiști, după modelul adoptat de Veneția. Ce alternative propune

Primarul Romei a exclus ideea introducerii unei taxe de intrare pentru turiștii care aleg orașul ca destinație de vacanță, așa cum Veneția a procedat.

„Nu ar avea niciun sens să introducem aici un bilet de intrare în oraș, așa cum s-a procedat în Veneția”, a spus primarul Romei, Roberto Gualtieri, într-un interviu acordat Bloomberg pentru podcastul video „Quello che il potere non dice”.

Pe de altă parte, el propune alte măsuri pentru a controla numărul turiștilor în oraș și pentru a conserva centrul istoric, printre care și restricționarea închirierilor pe termen scurt și măsuri mai stricte de protecție a locuințelor rezidențiale.

Gualtieri a subliniat că Roma ar trebui să rămână deschisă turiștilor pentru acces la magazine și restaurante locale autentice, în timp ce cartierele sale istorice își păstrează caracterul rezidențial.

„Nu putem interveni asupra proprietăților existente decât dacă ni se acordă competența de a face acest lucru”, a declarat el pentru Bloomberg.

Gualtieri a afirmat că o taxă de intrare, similară celei testate în Veneția în această vară, nu s-ar potrivi și în cazul Romei. În timpul perioadei de testare, Veneția a perceput turiștilor de o zi o taxă de 5 euro pentru accesul în centrul istoric. Potrivit primarului, sistemul se potrivește mai bine Veneției datorită dimensiunilor sale mai mici și numărului mare de vizitatori care nu rămân peste noapte și, implicit, nu plătesc taxe de cazare.

Record de turiști în Roma în 2025

Potrivit datelor publicate de municipalitate, Roma a înregistrat un număr record de 22,9 milioane de sosiri turistice în 2025, dintre care 12 milioane au fost turiști străini.

Și numărul de nopți de cazare a atins, de asemenea, un nivel record de 52,92 milioane.

Potrivit Bloomberg, Gualtieri a afirmat că Roma ar trebui să se concentreze pe atragerea vizitatorilor interesați de evenimente culturale și de experiențe locale autentice, mai degrabă decât de ceea ce el a descris drept „turism de tip hit-and-run”, în care vizitatorii consumă servicii fără a oferi prea mult în schimb orașului.