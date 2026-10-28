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Proteste în Lisabona, din cauza chiriilor. Mii de persoane s-au revoltat în fața Parlamentului Portugaliei

Mii de persoane s-au adunat marți în fața Parlamentului Portugaliei pentru a protesta împotriva chiriilor scumpe. Criza de pe piața imobiliară portugheză s-a agravat în ultimii ani, în contextul imigrărilor, dar și din cauză că salariile cetățenilor nu au mai ținut pasul cu prețurile chiriilor, care s-au dublat.
Proteste în Lisabona, din cauza chiriilor. Mii de persoane s-au revoltat în fața Parlamentului Portugaliei
Sursa foto: Pexels
Coralia Frigea
28 oct. 2026, 11:29, Știri externe
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Mii de portughezi s-au adunat în fața Parlamentului Republicii, pentru a protesta împotriva prețurilor de pe piața imobiliară. La ultimele proteste, forțele de ordine au intervenit cu bastoane pentru a opri protestatarii care și-au amplasat corturi.

Manifestații s-au adunat în fața legislativului în timp ce aleșii dezbăteau proiectul bugetului pentru anul 2027. Portugalia se confrunta cu una dintre cele mai grave crize din Europa, în contextul în care prețurile chiriilor s-au dublat față de anul 2017, iar numărul contractele nou încheiate s-a dublat și el.

Conform Reuters, tinerii sunt cel mai puternic afectați, întrucât salariile portughezilor nu țin pasul cu trendul crescător al prețurilor chiriilor.

Violențe la ultimul protest din Lisabona

Primele manifestații pe tema chiriilor au avut loc duminică atunci când forțele de ordine au intervenit pentru a desființa taberele de corturi instalate de activiști în Porto și Lisabona.

Organizatorii manifestației au declarat că în zonă s-au adunat câteva mii de persoane. Autoritățile nu au oferit, în schimb, o estimare.

Protestele s-au soldat cu 11 răniți ușor, dintre care trei agenți de poliție, conform autorităților portugheze.

Europa fierbe din cauza chiriilor

Și în Spania au avut loc manifestații recente pe tema prețurilor de pe piața imobiliară, dar și în alte țări europene, în contextul lipsei de locuințe și a creșterii accelerate a chiriilor.

„Felicitări guvernului pentru spectacolul de circ pe care l-a oferit în ultima perioadă. A făcut o treabă îngrozitoare”, a declarat Erica Rodrigues, o actriță în vârstă de 39 de ani, pentru Reuters.

Protestatarii din Lisabona au cerut Guvernului să retragă un proiect de lege care ar accelera evacuările și ar elimina plafonarea chiriilor pentru noile contracte.

Partidul de extremă dreaptă Chega s-a abținut, iar proiectul a reușit să treacă de prima lectură.

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