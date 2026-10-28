Mamă și fiu, în aceeași unitate militară din Ucraina. Cum le-a schimbat viața războiul

O femeie care lucra în administrația publică înainte de invazia rusă din februarie 2022 și fiul său servesc în prezent în aceeași unitate de infanterie marină a armatei ucrainene. Potrivit ArmyInform, femeia, pe nume Tetiana Viktorivna, avea un loc de muncă stabil și propriile planuri de viitor. După izbucnirea războiului, ea a decis să se înroleze, însă prima încercare nu a avut succes.

A încercat să se înroleze, dar a fost refuzată

Tetiana s-a prezentat din proprie inițiativă la un centru de recrutare militară, fără să aștepte să primească o convocare. Armata a refuzat-o însă, deoarece în primele luni ale invaziei avea nevoie în special de bucătari și de persoane cu pregătire medicală.

Femeia nu a renunțat. Un an mai târziu, când a început formarea Brigăzii 42 Separate de Infanterie Marină a armatei ucrainene, s-a prezentat din nou la recrutare și a fost acceptată.

Ea și-a început activitatea ca simplu militar, ocupându-se de documente și alte sarcini administrative. Ulterior, a avansat în grad, iar în prezent este sergent superior și se ocupă de coordonarea activităților administrative ale brigăzii.

Munca sa presupune pregătirea și înregistrarea documentelor, transmiterea lor spre semnare și urmărirea rezolvării solicitărilor. O greșeală într-un nume, un număr trecut incorect sau lipsa unui document pot crea probleme și întârzieri pentru alți militari.

Potrivit superiorilor săi, Tetiana este cunoscută pentru seriozitate și perseverență. Colegii apelează la ea pentru documente, sfaturi și ajutor în rezolvarea problemelor administrative.

Însă programul încărcat îi lasă puțin timp pentru viața personală. Așa cum povestesc reprezentanții unității militare, uneori femeia și-ar dori să lase munca deoparte și să iasă la o plimbare prin oraș, dar ziua de lucru se încheie adesea abia după rezolvarea tuturor sarcinilor.

Fiul său s-a alăturat aceleiași brigăzi

Ulterior, și fiul femeii, Volodimir, s-a înrolat în armata ucraineană, ajungând în aceeași brigadă în care servește mama sa. Cei doi lucrează în sectoare diferite și au responsabilități distincte.