Compania unui miliardar indian a ajuns la o valoare de 131,5 miliarde de dolari după debutul la bursă. Google și Meta, printre investitori

Acțiunile Jio au debutat la 1.358 de rupii, peste prețul de 1.119 rupii stabilit în cadrul ofertei publice, anunță Reuters. Compania a depășit astfel, ca valoare bursieră, operatorul de telecomunicații Bharti Airtel și HDFC Bank.

Jio Platforms, susținută financiar de Meta și Alphabet, compania-mamă a Google, operează o rețea de telecomunicații cu peste 530 de milioane de clienți. După numărul de abonați dintr-o singură țară, operatorul este depășit doar de China Mobile.

O listare istorică pentru imperiul miliardarului Mukesh Ambani

Listarea reprezintă prima intrare la bursă a unei companii din conglomeratul Reliance în ultimele două decenii și marchează o etapă importantă în strategia lui Ambani de diversificare a afacerilor. Grupul, construit inițial în jurul industriei petroliere și chimice, și-a extins activitățile către telecomunicații, tehnologie și produse de consum.

At the Jio Platforms Limited listing ceremony, Shri Akash Mukesh Ambani expresses his gratitude to everyone who has been a part of Jio’s journey and reflects on the vision that drives the transformative impact on India’s digital landscape. #ThankYouIndia #JioAapneBanaya #JioIPO https://t.co/Pr3RK1bX0y — Reliance Jio (@reliancejio) October 28, 2026

Ceremonia de la Bursa Națională din Mumbai a reunit familia Ambani, inclusiv pe Akash Ambani, fiul cel mare al miliardarului și directorul general al Jio Platforms. Evenimentul a avut și o semnificație personală. Mukesh Ambani, considerat de Forbes cel mai bogat om din Asia, a urmărit emoționat discursurile celor trei copii ai săi, în contextul pregătirii succesiunii la conducerea imperiului familial.

Investitorii sunt optimiști, dar analiștii avertizează asupra riscurilor

Mai multe firme de brokeraj estimează că acțiunile Jio ar putea continua să crească. Analiștii atrag însă atenția asupra concurenței, investițiilor masive necesare dezvoltării infrastructurii și eventualelor modificări ale reglementărilor indiene din telecomunicații.

Debutul spectaculos vine într-un moment în care India își consolidează poziția pe piețele financiare internaționale. Potrivit datelor LSEG, India a înregistrat 246 de listări bursiere în 2026, devenind cea mai activă piață mondială după numărul ofertelor publice inițiale.

Înainte de includerea operațiunii Jio, valoarea capitalului atras prin aceste listări ajunsese la 13,5 miliarde de dolari. Oferta Jio, de aproximativ 3,2 miliarde de dolari, ar putea ridica India peste Hong Kong în clasamentul piețelor bursiere după valoarea fondurilor atrase, potrivit calculelor Reuters.