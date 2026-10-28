Citadina 98 a finalizat primul fir de conducte și continuă lucrările la al doilea în cadrul unui proiect al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), care presupune înlocuirea conductelor vechi din oțel cu unele din material compozit, cu un diametru de 3,2 metri și o greutate de aproximativ o tonă pe metru liniar. „Agricultura are nevoie de predictibilitate, iar disponibilitatea apei reprezintă unul dintre factorii esențiali pentru menținerea producției”, spune Alin Ciuntu, responsabilul lucrării din partea Citadina 98, într-un interviu pentru Economedia. Termenul contractual de finalizare este primăvara anului 2027.

Informațiile din interviu, pe scurt:

Conducte de mari dimensiuni: Proiectul presupune înlocuirea conductelor vechi din oțel cu unele din PAFS (poliester armat cu fibră de sticlă), cu diametrul de 3.200 mm și o greutate de aproximativ 1.000 kg pe metru liniar.

Proiectul presupune înlocuirea conductelor vechi din oțel cu unele din PAFS (poliester armat cu fibră de sticlă), cu diametrul de 3.200 mm și o greutate de aproximativ 1.000 kg pe metru liniar. Stadiul lucrărilor: Primul fir de conducte a fost finalizat, iar echipele lucrează în continuare la al doilea. Termenul contractual este primăvara anului 2027.

Primul fir de conducte a fost finalizat, iar echipele lucrează în continuare la al doilea. Termenul contractual este primăvara anului 2027. Provocări tehnice: Traseul traversează Valea Manolache și Valea Mălina, cu pante de 13–14%. Precipitațiile și acumulările de apă în zonele excavate au îngreunat execuția.

Traseul traversează Valea Manolache și Valea Mălina, cu pante de 13–14%. Precipitațiile și acumulările de apă în zonele excavate au îngreunat execuția. Miza economică: Citadina 98 consideră că modernizarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare este esențială pentru gestionarea resurselor de apă, susținerea producției agricole și adaptarea la secetă și fenomene meteorologice extreme.

Citadina 98 consideră că modernizarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare este esențială pentru gestionarea resurselor de apă, susținerea producției agricole și adaptarea la secetă și fenomene meteorologice extreme. Infrastructură învechită: O parte importantă a sistemelor de îmbunătățiri funciare din România a fost realizată cu multe decenii în urmă și necesită reabilitare și modernizare.

O parte importantă a sistemelor de îmbunătățiri funciare din România a fost realizată cu multe decenii în urmă și necesită reabilitare și modernizare. Diversificarea companiei: Citadina 98 activează în proiecte de infrastructură rutieră, portuară, hidrotehnică, de regenerare urbană și de îmbunătățiri funciare. Compania indică pregătirea documentațiilor, continuitatea finanțării și coordonarea dintre beneficiari, proiectanți și executanți printre factorii care influențează implementarea proiectelor publice.

Interviul integral:

1. Ce presupune concret proiectul ANIF la care lucrează în prezent Citadina 98? Care este obiectivul investiției și ce infrastructură este construită sau modernizată?

Proiectul ANIF reprezintă o lucrare importantă în domeniul infrastructurii de îmbunătățiri funciare, un sector esențial pentru agricultură și pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă.

Citadina 98 este implicată în realizarea unor lucrări de infrastructură hidrotehnică, inclusiv înlocuirea conductelor vechi din oțel cu conducte moderne din material compozit. Lucrările includ săpături, pregătirea terenului și montajul elementelor de mari dimensiuni.

Obiectivul principal este asigurarea unei infrastructuri funcționale, sigure și durabile, care să contribuie la îmbunătățirea exploatării sistemului și la reducerea vulnerabilităților existente.

Dincolo de execuția propriu-zisă, considerăm că asemenea investiții au o importanță strategică, deoarece susțin activitatea agricolă și dezvoltarea economică a zonelor deservite.

2. În postarea Citadina se vorbește despre montarea unor elemente de mari dimensiuni. Ce reprezintă aceste elemente, ce dimensiuni au și care este rolul lor în sistemul de îmbunătățiri funciare?

Este vorba despre conducte care înlocuiesc infrastructura veche din oțel. Noile conducte sunt realizate din PAFS (poliester armat cu fibră de sticlă), cunoscut și ca GRP, un material compozit pe bază de rășini, fibre de sticlă și nisip cuarțos.

Conductele au un diametru de 3.200 mm și o greutate de aproximativ 1.000 kg pe metru liniar. Aceste dimensiuni impun echipamente adecvate și o planificare atentă a transportului, manipulării și montajului.

Materialul oferă rezistență la coroziune și durabilitate, cu o durată de viață estimată, în funcție de condițiile de exploatare, la 50–100 de ani. Calitatea îmbinărilor și precizia poziționării sunt esențiale pentru funcționarea sigură a sistemului.

3. Cât de dificilă este, din punct de vedere tehnic, o astfel de lucrare? Care sunt principalele provocări pe care le întâmpină echipele pe șantier?

Este o lucrare cu un grad ridicat de complexitate, în primul rând din cauza configurației terenului și a condițiilor în care se desfășoară execuția.

Traseul conductelor traversează două văi, Valea Manolache și Valea Mălina, cu pante de aproximativ 13–14%, ceea ce presupune dificultăți importante în realizarea săpăturilor, accesul utilajelor și manipularea elementelor de mari dimensiuni.

Una dintre provocările majore a fost reprezentată de condițiile meteorologice nefavorabile. Precipitațiile au determinat acumulări semnificative de apă în zonele excavate, fiind necesare operațiuni de evacuare a acesteia pentru a putea continua lucrările în condiții corespunzătoare.

Aceste intervenții au presupus un efort suplimentar de organizare și au îngreunat desfășurarea anumitor etape de execuție. În același timp, săpăturile de mare adâncime și particularitățile terenului au impus o atenție permanentă asupra stabilității taluzurilor și a siguranței personalului.

O altă provocare importantă este montarea conductelor cu diametrul de 3.200 mm și o greutate de aproximativ o tonă pe metru liniar. Poziționarea lor pe un traseu cu diferențe importante de nivel necesită precizie, echipamente adecvate și o coordonare foarte bună între echipe.

Sunt situații care demonstrează că, în infrastructura hidrotehnică, dificultatea unei lucrări nu este dată doar de dimensiunea construcției, ci și de capacitatea de a gestiona condițiile imprevizibile din teren.

Experiența echipelor Citadina 98 și adaptarea permanentă a organizării șantierului ne permit să abordăm aceste provocări cu responsabilitate, menținând în prim-plan calitatea și siguranța execuției.

4. Care este stadiul actual al lucrărilor și care este calendarul până la finalizare?

Lucrările se desfășoară conform etapelor de execuție stabilite, cu o atenție deosebită acordată operațiunilor tehnice care necesită o coordonare complexă.

Pentru noi, prioritatea este respectarea cerințelor de calitate și siguranță, în paralel cu menținerea unui ritm corespunzător de execuție.

Urmărim permanent evoluția șantierului și adaptăm organizarea lucrărilor în funcție de condițiile concrete din teren.

Am reusit sa inchidem firul numarul 1 , continuam lucrările la firul numărul 2, termenul contractual de finalizare fiind aproape, în primavera anului 2027.

5. Spuneți în postare că „lucrările care contează nu sunt întotdeauna cele care rămân la vedere”. De ce este infrastructura de îmbunătățiri funciare mai puțin vizibilă publicului și, totuși, atât de importantă pentru economie?

De multe ori, atenția publicului se îndreaptă către proiectele vizibile: drumuri, poduri, clădiri sau amenajări urbane.

Există însă o întreagă categorie de infrastructură care nu este la fel de vizibilă, dar de care depinde funcționarea unor sectoare economice importante.

Infrastructura de îmbunătățiri funciare este un exemplu foarte bun. Ea contribuie la gestionarea apei, la susținerea producției agricole și la protejarea investițiilor din agricultură.

Consider că valoarea unei investiții nu trebuie măsurată doar prin ceea ce se vede la suprafață, ci mai ales prin beneficiile pe care le produce în timp.

6. Cât de învechită este în prezent infrastructura de îmbunătățiri funciare din România și care sunt principalele probleme pe care le întâlniți în teren?

O parte importantă a infrastructurii de îmbunătățiri funciare din România a fost realizată cu multe decenii în urmă și necesită intervenții consistente de reabilitare și modernizare.

În cazul unor astfel de lucrări, provocările pot apărea din degradarea elementelor existente, particularitățile construcțiilor vechi sau diferențele dintre situația identificată în teren și documentația tehnică disponibilă.

Din perspectiva unui constructor, este important ca aceste investiții să fie pregătite corespunzător, iar soluțiile tehnice să țină cont de realitatea din amplasament.

Modernizarea trebuie privită ca un proces pe termen lung, nu ca o serie de intervenții punctuale.

7. În condițiile secetei și ale episoadelor tot mai frecvente de vreme extremă, cât de importantă devine modernizarea infrastructurii pentru irigații și gestionarea apei?

Devine o necesitate, nu doar o opțiune.

Agricultura are nevoie de predictibilitate, iar disponibilitatea apei reprezintă unul dintre factorii esențiali pentru menținerea producției.

În același timp, infrastructura trebuie să poată răspunde unor condiții meteorologice tot mai variabile.

Investițiile în irigații și în gestionarea resurselor de apă contribuie la reducerea pierderilor, la utilizarea mai eficientă a resurselor și la creșterea rezilienței sectorului agricol.

Din punctul nostru de vedere, asemenea proiecte trebuie să reprezinte o prioritate în programele de investiții publice.

8. Citadina a lucrat în ultimii ani la proiecte foarte diferite – de la DN2L și infrastructură rutieră până la Portul Mineralier Galați, Faleza Dunării și acum infrastructură pentru agricultură. Cum s-a schimbat profilul proiectelor pe care le execută compania?

Citadina 98 a evoluat constant, atât din perspectiva dimensiunii proiectelor, cât și a complexității acestora.

Dacă infrastructura rutieră a reprezentat unul dintre domeniile importante ale activității noastre, în ultimii ani ne-am extins implicarea către proiecte portuare, hidrotehnice, de regenerare urbană și de îmbunătățiri funciare.

Această diversificare nu a fost întâmplătoare. Ea a venit odată cu dezvoltarea capacității tehnice a companiei, cu investițiile în utilaje și cu experiența acumulată de echipele noastre.

Ne dorim să fim un constructor capabil să gestioneze proiecte complexe, din domenii diferite, păstrând aceleași standarde de calitate și responsabilitate.

9. Din experiența Citadina, care este principala problemă a proiectelor publice din România: finanțarea, proiectarea, autorizațiile, exproprierile, birocrația sau capacitatea beneficiarilor de a gestiona proiectele?

Nu cred că putem identifica o singură problemă. De cele mai multe ori, dificultățile apar din suprapunerea mai multor factori.

Un proiect poate avea finanțare, dar să întâmpine probleme legate de documentația tehnică, avize sau disponibilitatea amplasamentului. În alte situații, lucrările pot fi pregătite corespunzător, dar apar dificultăți în asigurarea continuității finanțării.

Din experiența noastră, una dintre cele mai importante condiții pentru succesul unui proiect este pregătirea lui temeinică înainte de începerea execuției.

Constructorul are nevoie de predictibilitate, de documentații clare și de decizii luate la timp.

O colaborare eficientă între beneficiar, proiectant și executant poate preveni multe dintre problemele care generează întârzieri.

10. Într-un context în care construcțiile se confruntă cu deficit de personal, cât de dificil este pentru Citadina să găsească muncitori și specialiști pentru proiectele complexe?

Deficitul de personal calificat este o realitate cu care se confruntă întreaga industrie a construcțiilor.

În cazul proiectelor complexe, provocarea este și mai mare, deoarece avem nevoie nu doar de personal de execuție, ci și de specialiști cu experiență în coordonarea lucrărilor și utilizarea tehnologiilor specifice.

Pentru Citadina 98, dezvoltarea și păstrarea echipelor reprezintă o preocupare permanentă.

Considerăm că oamenii sunt una dintre cele mai importante resurse ale companiei. Experiența acumulată în șantiere, seriozitatea și capacitatea de adaptare sunt lucruri care se construiesc în timp.

De aceea, punem accent pe stabilitatea echipelor, pe pregătirea profesională și pe condiții de lucru corespunzătoare.

11. Cât de importantă este investiția companiei în propriile echipe, utilaje și tehnologii pentru a putea executa proiecte de asemenea anvergură?

Este esențială.

Nu poți aborda proiecte de infrastructură complexe fără o bază tehnică solidă și fără oameni pregătiți.

La Citadina 98 am urmărit permanent dezvoltarea capacității proprii de execuție, prin investiții în utilaje, echipamente și resurse tehnice.

Dispunem inclusiv de infrastructură proprie pentru producerea mixturilor asfaltice și de laborator pentru încercări și verificări, ceea ce ne permite un control mai bun asupra unor etape importante ale activității.

Aceste investiții înseamnă eficiență, flexibilitate și capacitatea de a răspunde cerințelor unor proiecte din ce în ce mai complexe.

În construcții, dezvoltarea unei companii nu se măsoară doar prin valoarea contractelor, ci și prin ceea ce poate realiza efectiv cu resursele și competențele sale.

12. Dacă ne uităm la următorii 5-10 ani, unde credeți că este cea mai mare nevoie de investiții în infrastructura României: drumuri, infrastructură feroviară, porturi, apă și irigații sau infrastructură energetică?

România are nevoie de investiții în toate aceste domenii, iar ele trebuie privite ca părți ale aceluiași proces de dezvoltare.

Infrastructura rutieră și feroviară este esențială pentru mobilitate și pentru competitivitatea economică. Porturile au un rol strategic, în special în contextul dezvoltării coridoarelor de transport și al schimburilor comerciale.

În același timp, investițiile în infrastructura de apă, irigații și energie sunt fundamentale pentru dezvoltarea durabilă.

Cred că prioritatea ar trebui să fie realizarea unor proiecte bine fundamentate, cu impact economic și social real, indiferent de domeniu.

România are nevoie nu doar de investiții mai multe, ci și de continuitate și predictibilitate în implementarea lor.

13. Și, foarte concret, ce proiecte își dorește Citadina 98 să aibă în portofoliu în următorii ani și în ce zone ale țării vrea să se extindă?

Ne dorim să continuăm dezvoltarea companiei prin participarea la proiecte de infrastructură importante, atât în domeniile în care avem deja experiență, cât și în sectoare în care ne putem valorifica resursele tehnice.

Infrastructura rutieră, lucrările portuare, proiectele hidrotehnice, rețelele de utilități și regenerarea urbană rămân domenii de interes pentru Citadina 98.

În ceea ce privește extinderea geografică, analizăm oportunitățile în funcție de complexitatea proiectelor, de resursele necesare și de capacitatea noastră de a asigura o execuție corespunzătoare.

Nu urmărim extinderea cu orice preț. Ne interesează proiectele în care putem aduce valoare prin experiență, organizare și calitatea lucrărilor.

Obiectivul nostru este o dezvoltare sănătoasă și sustenabilă, care să consolideze poziția Citadina 98 ca partener de încredere în realizarea proiectelor de infrastructură.

Construim responsabil, evoluăm constant.

Articol preluat din Economedia.ro