Cererea pentru cipurile AI este de două ori mai mare decât oferta. Toate cipurile pentru inteligența artificială sunt deja rezervate până în 2029

Compania a publicat miercuri, 28 octombrie, rezultate financiare record pentru trimestrul al treilea din 2026, depășind estimările analiștilor, scrie Reuters. Profitul operațional a ajuns la 83,3 trilioane de woni sud-coreeni, echivalentul a aproximativ 62,8 miliarde de dolari. În aceeași perioadă din 2025, compania raportase 11,4 trilioane de woni. Veniturile au crescut cu 328%, până la 104,6 trilioane de woni, pe fondul cererii pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Cererea pentru cipurile AI este de două ori mai mare decât oferta

SK Hynix este unul dintre cei mai importanți producători mondiali de memorii și un furnizor esențial pentru Nvidia. Compania domină segmentul memoriilor HBM, utilizate alături de procesoarele performante care antrenează și rulează modele de inteligență artificială. Potrivit datelor Nomura, SK Hynix controlează aproape jumătate din piața globală a acestor componente.

Producătorul afirmă că cererea pentru memoriile HBM este de două ori mai mare decât cantitatea pe care o poate livra. Mai mult, întreaga capacitate de producție anunțată pentru memoriile HBM și DRAM este deja rezervată până în 2029. Compania estimează că deficitul de cipuri de memorie ar putea continua până în 2030.

Contracte pe termen lung și investiții în fabrici

Pentru a asigura comenzile viitoare, SK Hynix a semnat acorduri pe termen lung cu 14 clienți importanți. Contractele acoperă deja peste 50% din capacitatea totală de producție pentru 2027 și 2028. Conducerea discută inclusiv posibilitatea extinderii duratei acordurilor, care se întind în mod obișnuit pe cinci ani.

Pentru a răspunde cererii, compania intenționează să majoreze semnificativ investițiile în 2027, atât în echipamente pentru fabricarea cipurilor avansate, cât și în infrastructură din Coreea de Sud și din străinătate.

Un program de 75 de miliarde de dolari pentru acționari

După rezultatele record, SK Hynix a anunțat un program de remunerare a acționarilor de aproximativ 100 de trilioane de woni, echivalentul a 75 de miliarde de dolari, pentru 2026. Programul cuprinde dividende de peste 30 de trilioane de woni și răscumpărări urmate de anulări de acțiuni în valoare de peste 60 de trilioane de woni.

@SKhynix posted record results in 3Q26, with revenue surpassing KRW 100 trillion for the first time. Growth was driven by server DDR5 and data center SSDs, alongside HBM4 shipments. LTAs cover over 50% of 2027–2028 capacity. 🔗 https://t.co/FXTz5QSiU8 #SKhynix #FI3Q26 https://t.co/KQwk7dsKO6 — SK hynix (@SKhynix) October 27, 2026

Compania intenționează să distribuie și o mare parte din câștigul obținut din investiția sa în producătorul japonez Kioxia, printr-un dividend special. Acțiunile SK Hynix au urcat cu până la 9,4% în tranzacțiile de miercuri dimineață.

Rezultatele contrazic temerile privind încetinirea investițiilor în AI

Anunțul vine după scăderi puternice ale acțiunilor tehnologice, provocate de îndoielile investitorilor privind recuperarea cheltuielilor uriașe pentru inteligența artificială. Directorul financiar Kim Woo-hyun a recunoscut că marile companii analizează mai atent rentabilitatea proiectelor și calendarul investițiilor.

Totuși, SK Hynix se așteaptă ca investițiile în AI să continue, susținute de extinderea serviciilor și de apariția unor rezultate comerciale concrete. Analiștii NH Investment & Securities consideră că rezultatele au depășit așteptările pieței. Pentru ultimul trimestru al anului, profitul operațional al companiei ar putea ajunge aproape de 100 de trilioane de woni, potrivit estimării lor.